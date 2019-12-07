Быстро и вкусно: рецепт лепешки по-мексикански

Данное блюдо хорошо подойдет как на обед, так и на ужин.
Ингредиенты:
- 400 граммов красной фасоли (вареная или консервированная);
- Две ст.л. лимонного сока;
- Две ст.л. растительного масла;
- Одна щепотка молотого кориандра;
- Четыре тортильи (пшеничные или кукурузные лепешки);
- Один стручок сладкого перца;
- 200 граммов помидор;
- Два стебля сельдерея;
- Половина красной луковицы;
- Один пучок петрушки или кинзы;
- Соль по вкусу;
- Перец по вкусу;
Количество поций: четыре
Время приготовления: 20 минут
Способ приготовления:
- Фасоль разминаем в пюре, приправляем лимнным соком, растительным маслом и молотым кориандром. Смазыкаем полученной смесью лепешки.
- Сверху распределяем салат, приготовленный из овощей.
- Подаем, сложив тортильи пополам.