Сб, 7.12.2019

Быстро и вкусно: рецепт лепешки по-мексикански

Вегетарианская тортилья. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yuliya Trukhan / PantherMedia / Yuliya Trukhan

Данное блюдо хорошо подойдет как на обед, так и на ужин.

Ингредиенты:

  • 400 граммов красной фасоли (вареная или консервированная);
  • Две ст.л. лимонного сока;
  • Две ст.л. растительного масла;
  • Одна щепотка молотого кориандра;
  • Четыре тортильи (пшеничные или кукурузные лепешки);
  • Один стручок сладкого перца;
  • 200 граммов помидор;
  • Два стебля сельдерея;
  • Половина красной луковицы;
  • Один пучок петрушки или кинзы;
  • Соль по вкусу;
  • Перец по вкусу;

Количество поций: четыре

Время приготовления: 20 минут

Способ приготовления:

  1. Фасоль разминаем в пюре, приправляем лимнным соком, растительным маслом и молотым кориандром. Смазыкаем полученной смесью лепешки.
  2. Сверху распределяем салат, приготовленный из овощей.
  3. Подаем, сложив тортильи пополам.
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