«Снежная королева» Кайли Дженнер поразила формами в облегающем белом комбинезоне

Популярная звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая с ракушками на груди предстала в образе сексуальной русалочки, не прекращает радовать фанатов соблазнительными снимками.

Так, одна из самых молодых миллиардерш мира опубликовала в своем Instagram новые пикантные фотографии. На них 22-летняя модель позирует на фоне снега и елок в белом облегающем комбинезоне.