Сб, 7.12.2019

«Снежная королева» Кайли Дженнер поразила формами в облегающем белом комбинезоне
ФОТО!

Kylie Jenner

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

Модель обнародовала новые фотографии в своему фотоблоге.

Популярная звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая с ракушками на груди предстала в образе сексуальной русалочки, не прекращает радовать фанатов соблазнительными снимками.

Так, одна из самых молодых миллиардерш мира опубликовала в своем Instagram новые пикантные фотографии. На них 22-летняя модель позирует на фоне снега и елок в белом облегающем комбинезоне. 

Наряд от Chanel подчеркивает аппетитные формы Кайли, в частности, пышную грудь, стройную талию и длинные ноги. 

Смотри фото здесь!

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