Беременная Эшли Грэм напугала фанатов иголками в лице

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно
Полностью обнаженная Эшли Грэм продемонстрировала большой беременный животик
полностью оголненою продемонстрировала свой большой беременный живот, сейчас напугала фанатов опубликованным видео.
Так, на своей странице в Instagram будущая мама поделилась с поклонниками своим секретом красоты. Оказывается, Эшли часто прибегает к процедуре иглоукалывания. Именно как происходит сеанс иглоукалывания, Грэм решила продемонстрировать своим подписчикам.