Сб, 7.12.2019

Беременная Эшли Грэм напугала фанатов иголками в лице

Ashley Graham

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

Plus-size модель опубликовала впечатляющее видео, пишет TCH.

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно 

Полностью обнаженная Эшли Грэм продемонстрировала большой беременный животик

полностью оголненою продемонстрировала свой большой беременный живот, сейчас напугала фанатов опубликованным видео.

Так, на своей странице в Instagram будущая мама поделилась с поклонниками своим секретом красоты. Оказывается, Эшли часто прибегает к процедуре иглоукалывания. Именно как происходит сеанс иглоукалывания, Грэм решила продемонстрировать своим подписчикам.

НАВЕРХ