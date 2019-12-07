Беременная Эшли Грэм напугала фанатов иголками в лице

Так, на своей странице в Instagram будущая мама поделилась с поклонниками своим секретом красоты. Оказывается, Эшли часто прибегает к процедуре иглоукалывания. Именно как происходит сеанс иглоукалывания, Грэм решила продемонстрировать своим подписчикам.