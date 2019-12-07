Лимоны: польза и вред для здоровья

Лимоны богаты витамином С, клетчаткой и различными полезными растительными соединениями, которые важны для здоровья сердца, контроля веса и нормального пищеварения. Они обладают отличным приятным вкусом и запахом, что делает их прекрасным дополнением к еде и напиткам, пишет Сегодня.