Лимоны: польза и вред для здоровья

Лимоны богаты витамином С, клетчаткой и различными полезными растительными соединениями, которые важны для здоровья сердца, контроля веса и нормального пищеварения. Они обладают отличным приятным вкусом и запахом, что делает их прекрасным дополнением к еде и напиткам, пишет Сегодня.
В 100 г лимона 29 калорий. Если же вы употребляете лимон с сахаром, то калорийность возрастает до 209 калорий.
Польза лимона для здоровья:
- Медиками доказано, что в лимонах содержится достаточное количество витамина С для того, чтобы благотворно повлиять на иммунную систему, которая будет защищать организм от вредоносных бактерий, инфекций и вирусов;
- Витамин С способен понизить уровень холестерина в крови;
- Лимон способствует расщеплению жиров, таким образом помогая похудеть;
- Лимонный сок предупреждает образование камней в почках;
- Лимоны содержат витамин С и лимонную кислоту, которые помогают поглощать негемовое железо из растений. Это может предотвратить анемию;
- В ходе исследований было доказано, что некоторые растительные химические вещества, содержащиеся в лимонах, снижают риск рака;
- Растворимая клетчатка в лимонах помогает улучшить пищеварение. Однако нужно съесть мякоть лимона, а не только выпить сок;
- Лимонный сок используется в домашней косметологии для осветления кожи и волос.
Вред лимона для здоровья:
- Лимонная кислота — едкое вещество и органический растворитель. Она негативно влияет на зубную эмаль, поэтому после употребления лимона рекомендуют прополоскать рот чистой водой. Постоянный контакт лимонного сока с кожей рук может вызвать болезненные заусенцы. Чрезмерное употребление лимона приводит к аллергии;
- Кроме этого, лимоны в свежем виде противопоказаны при гастрите, панкреатите и язве желудка;
- Также лимон нельзя есть детям до трех лет, беременным и кормящим грудью.