Мать четырех сыновей из России победила в конкурсе красоты «Миссис Земной шар»

Соперницами россиянки были самые красивые замужние женщины из более 70 стран. Финал конкурса прошел в городе Шэнчьжэнь. Международное жюри признало самой красивой женщиной планеты Ксению Кривко. Корону победительницы на нее надела «Мисс Земного шара-2018» Алиса Тулынина из России.

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!» — рассказала пиар-менеджер представительницы России Наталья Токмогашева.

Ксения опередила более 70 красивых женщин

Она добавила, что первой вице-миссис оказалась представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

Счастливая победительница пока смогла ответить только на телефонный звонок мужа. Петр поздравил супругу.

Ксения Кривко выиграла международный конкурс красоты в Китае

Ксения с мужем воспитывают четырех сыновей Instagram Ксения в 18-летнем возрасте победила на своем первом конкурсе красоты «Мисс Кемерово». Через год она завоевала титул «2-я Краса России». Красавица вышла замуж за бизнесмена Петра Кривко в 2008 году. Супруги воспитывают четверых сыновей: 10-летнего Александра, 8-летнего Алексея, 6-летнего Сергея и 2-летнего Владимира.

«Муж часто дарит мне цветы. Мальчишки видят это и тоже стараются сделать мне приятное: дарят букетики полевых цветов или с каких-то клумб», — рассказала Ксения.