Мать четырех сыновей из России победила в конкурсе красоты «Миссис Земной шар»

В Китае состоялся финал всемирного конкурса красоты среди замужних женщин «Mrs Global 2020». Его победительницей стала 37-летняя Ксения Кривко из Кемерово, пишет Cosmo.
Соперницами россиянки были самые красивые замужние женщины из более 70 стран. Финал конкурса прошел в городе Шэнчьжэнь. Международное жюри признало самой красивой женщиной планеты Ксению Кривко. Корону победительницы на нее надела «Мисс Земного шара-2018» Алиса Тулынина из России.
«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!» — рассказала пиар-менеджер представительницы России Наталья Токмогашева.
Счастливая победительница пока смогла ответить только на телефонный звонок мужа. Петр поздравил супругу.
Ксения с мужем воспитывают четырех сыновей
Многодетная мама несколько лет проработала на телевидении, была ведущей ток-шоу и выпусков новостей. Кривко известна и как эксперт по семейным отношениям. Она является автором и ведущей женских тренингов.