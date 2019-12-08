Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

Неделя обещает быть легкой. Венера в Водолее поддержит представительниц прекрасного пола во многих начинаниях, а это значит, что наступает удачное время, чтобы воплотить свои самые смелые желания.
В материальном мире успех возможен, но не стоит ждать чего-то грандиозного. Неделя сулит благополучие в сфере любви и отношений, поэтому лучше сделать упор на семью, романтику, общение с близкими и прочие приятные мелочи жизни.
Женщина-Овен
Женщинам-Овнам астрологи советуют порадовать себя свежими впечатлениями. Рутина будет угнетать, особенно сейчас, когда за окном зима, а до Нового года еще далеко. Дела забуксуют, но беспокоиться из-за этого не нужно. Доверьтесь судьбе. Если что-то не получается, это говорит лишь об одном: Вселенная нашла другой, лучший способ все устроить.
Женщина-Телец
Ключиком, отпирающим дверь успеха, станет разумная самостоятельность. Представительницам Тельца не стоит взваливать на себя все тяготы мира, куда разумнее обозначить несколько целей и придерживаться их. Крупные успехи возможны лишь в долгосрочной перспективе, а пока лучше уделить внимание мелким радостям жизни. Все они — ступени на пути к желаемому, а главное — небольшие победы поднимут самооценку и подарят свои плоды.
Вторая неделя декабря потребует от женщин-Близнецов активной деятельности. Не нужно бояться, что усилия не окупятся или пропадут даром: всему свое время. Астрологи предостерегают: возникнет много тупиковых ситуаций, из которых выбраться без посторонней помощи будет очень сложно. Звезды рекомендуют не взваливать на себя решение проблем и прибегать к помощи окружающих, которые охотно помогут преодолеть трудности.
Женщина-Рак
На этой неделе планеты протянут представительницам Рака билет в новую жизнь. Потребуется только увидеть счастливый знак в суете повседневности. Период благоприятен для анализа, планирования и неспешных дел. Пока лучше не спешить с реализацией планов: далеко не все, что было намечено, по-прежнему актуально. Чтобы шагнуть в новую жизнь, нужно отказаться от груза прошлого и лишних обязательств.
Женщина-Лев
Согласно астрологическому прогнозу, наступающую неделю Львицы рискуют провести в погоне за мнимым идеалом. Не стоит ориентироваться на чужое мнение, рекламные слоганы или продиктованный кем-то другим образ мыслей. Вряд ли сейчас получится оценить перспективы победы над собственными иллюзиями, но выиграть в этой войне нужно обязательно. Астрологи настоятельно советуют приложить все усилия, чтобы вырвать победу и развеять иллюзорный туман. В противном случае можно оказаться не с тем человеком или не на желанном месте в жизни.
На неделе с 9 по 15 декабря Девам очень пригодится умение контролировать эмоции. Старые ошибки, проблемы, нерешенные вопросы — все это обрушится на Дев и грозит сбить их с ног. Представительниц этого pнака ждет серьезная работа над собой и своей жизнью. Предстоит научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Поначалу будет сложно, но в силах Дев сделать эту неделю более счастливой, даже если покажется, что весь мир ополчился против.
Женщина-Весы
Венера в Водолее подсказывает женщинам-Весам: пришло время поразмышлять над своей жизнью. Все ли, что происходит с вами, действительно виделось вам в таком свете? Астрологи предлагают провести ревизию и избавиться от лишних вещей, обязательств и даже порвать отношения с теми, кто разочаровал. Внутренняя сила и желание перемен — достаточно для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь и разрушить парочку стереотипов.
Женщина-Скорпион
Не задерживай уходящего — под таким девизом пройдет неделя для женщин-Скорпионов. Возможно, в ближайшие дни и сами Скорпионы захотят с чем-то распрощаться. Надоевшая работа, старый друг, который оказался вдруг, сломавшийся фен, раздражающая картина, которая уже несколько лет напрашивается, чтобы ее выбросили — постарайтесь избавиться от вещей-вампиров и сократить общение с токсичными людьми. Скорпионы, освободившие себя от всего ненужного, обязательно привлекут удачу на 2020 год.
Женщина-Стрелец
Представительницы этого огненного pнака находятся сейчас на пороге каких-то очень приятных перемен и событий. Возможно, это праздник, путешествие или нечто подобное, а значит, время заняться организационными вопросами. Стрельцам обязательно улыбнется удача, поэтому можно смело экспериментировать и использовать проверенные способы достижения желаемого. Время счастья не за горами. Ну а чтобы закрепить успехи, астрологи советуют обратить внимание на внутреннее состояние и не слушать голос старых комплексов.
На этой неделе на женщин, рожденным под эгидой Козерога, свалится немало трудностей. Трезвый расчет и интуиция — отличные помощники, но даже этого будет недостаточно, чтобы справиться со всем, что приготовили им звезды. Астрологи советуют женщинам-Козерогам на время спрятать шипы. Показная строгость и холодность может сыграть против, особенно в сфере отношений. Лучше всего сделать упор на юмор, отзывчивость, нежность и опыт.
Женщина-Водолей
Представительницам Водолея следует продолжать путь к тем же целям, которых они пытались достичь на прошлых неделях. Планеты-покровители не обещают, что успех придет строго до выходных, однако получится заметить первые результаты. Сделав все возможное, можно будет довериться судьбе. Она ответит на горячее желание и встречную активность. Главное — не лукавить и не пытаться обмануть себя, делая одно, а тайно желая другого.
Женщина-Рыбы
Рыбам прогноз пророчит неделю, которая потребует серьезного выбора. Причем приняв решение, назад уже не вернешься. Но не стоит бояться и тратить свободное время на рефлексию и самокопание, лучше двигаться в выбранном направлении. Еще один нюанс: не стоит сообщать окружающим свои цели и озвучивать планы. Добиться успеха удастся лишь в том случае, если получится сохранить анонимность своих целей.