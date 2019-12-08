Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

В материальном мире успех возможен, но не стоит ждать чего-то грандиозного. Неделя сулит благополучие в сфере любви и отношений, поэтому лучше сделать упор на семью, романтику, общение с близкими и прочие приятные мелочи жизни.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи советуют порадовать себя свежими впечатлениями. Рутина будет угнетать, особенно сейчас, когда за окном зима, а до Нового года еще далеко. Дела забуксуют, но беспокоиться из-за этого не нужно. Доверьтесь судьбе. Если что-то не получается, это говорит лишь об одном: Вселенная нашла другой, лучший способ все устроить.

Женщина-Телец

Ключиком, отпирающим дверь успеха, станет разумная самостоятельность. Представительницам Тельца не стоит взваливать на себя все тяготы мира, куда разумнее обозначить несколько целей и придерживаться их. Крупные успехи возможны лишь в долгосрочной перспективе, а пока лучше уделить внимание мелким радостям жизни. Все они — ступени на пути к желаемому, а главное — небольшие победы поднимут самооценку и подарят свои плоды.

Женщина-Близнецы

Вторая неделя декабря потребует от женщин-Близнецов активной деятельности. Не нужно бояться, что усилия не окупятся или пропадут даром: всему свое время. Астрологи предостерегают: возникнет много тупиковых ситуаций, из которых выбраться без посторонней помощи будет очень сложно. Звезды рекомендуют не взваливать на себя решение проблем и прибегать к помощи окружающих, которые охотно помогут преодолеть трудности.

Женщина-Рак

На этой неделе планеты протянут представительницам Рака билет в новую жизнь. Потребуется только увидеть счастливый знак в суете повседневности. Период благоприятен для анализа, планирования и неспешных дел. Пока лучше не спешить с реализацией планов: далеко не все, что было намечено, по-прежнему актуально. Чтобы шагнуть в новую жизнь, нужно отказаться от груза прошлого и лишних обязательств.

Женщина-Лев

Согласно астрологическому прогнозу, наступающую неделю Львицы рискуют провести в погоне за мнимым идеалом. Не стоит ориентироваться на чужое мнение, рекламные слоганы или продиктованный кем-то другим образ мыслей. Вряд ли сейчас получится оценить перспективы победы над собственными иллюзиями, но выиграть в этой войне нужно обязательно. Астрологи настоятельно советуют приложить все усилия, чтобы вырвать победу и развеять иллюзорный туман. В противном случае можно оказаться не с тем человеком или не на желанном месте в жизни.

Женщина-Дева

На неделе с 9 по 15 декабря Девам очень пригодится умение контролировать эмоции. Старые ошибки, проблемы, нерешенные вопросы — все это обрушится на Дев и грозит сбить их с ног. Представительниц этого pнака ждет серьезная работа над собой и своей жизнью. Предстоит научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Поначалу будет сложно, но в силах Дев сделать эту неделю более счастливой, даже если покажется, что весь мир ополчился против.

Женщина-Весы