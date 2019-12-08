«Главное в девушке - попа и грудь»: Влад Топалов ответил на «личные» вопросы

34-летний Влад Топалов признался, что его привлекает в девушках. Музыкант не оказался очень оригинальным в своих суждениях, пишет Cosmo.
Певец счастлив в браке с 29-летней Региной Тодоренко. Супруги воспитывают сына Майкла, ему на этой неделе исполнился год.
Регина Тодоренко с сыном
На откровения Влад решился в рамках блиц-опроса. Он лаконично ответил на вопрос о том, что для него является главным в девушках.
«Попа и грудь», — безапелляционно заявил Топалов в беседе с PeopleTalk. При этом самым неловким моментом в своей жизни певец считает роды жены, на которых он присутствовал.
Жена и сын — это главное в жизни супруга телеведущей. Влад и Регина всё свое свободное время посвящают сыну. Тодоренко начала работать почти сразу после родов, но, несмотря на это, она смогла кормить сына грудью. Телеведущая старается брать малыша везде с собой.
Влад Топалов с сыном
Влад Топалов расчувствовался в первый день рождения сына. Регина Тодоренко призналась, что у нее большая грудь. Она рассказала, как грудное вскармливание повлияло на ее формы.