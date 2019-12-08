«Главное в девушке - попа и грудь»: Влад Топалов ответил на «личные» вопросы

Певец счастлив в браке с 29-летней Региной Тодоренко. Супруги воспитывают сына Майкла, ему на этой неделе исполнился год.

На откровения Влад решился в рамках блиц-опроса. Он лаконично ответил на вопрос о том, что для него является главным в девушках.

Жена и сын — это главное в жизни супруга телеведущей. Влад и Регина всё свое свободное время посвящают сыну. Тодоренко начала работать почти сразу после родов, но, несмотря на это, она смогла кормить сына грудью. Телеведущая старается брать малыша везде с собой.