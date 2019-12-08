У Анастасии Решетовой пропало грудное молоко

Не так давно 23-летняя Анастасия Решетова призналась, что решила снова участвовать в съемках и заниматься собственным бизнесом. Молодая мама уверена, что запросто сможет совмещать заботу о ребенке и работу. Тем более, Настя убеждена, что зависеть от мужчины материально — это просто не для нее.

Для того, чтобы быстрее сбросить вес после родов, Решетова сосредоточилась на занятиях в тренажерном зале. Однако регулярные тренировки негативно сказались на состоянии модели, у Анастасии начались проблемы с кормлением сына.

«Придется оставить только силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня молоко не приходит в достаточном количестве теперь», — поделилась модель.