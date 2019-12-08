Вс, 8.12.2019
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У Анастасии Решетовой пропало грудное молоко

Анастасия Решетова.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Около двух месяцев назад невеста Тимати впервые стала мамой. Сейчас Анастасия уделяет большую часть времени малышу, которого назвали Ратмиром, но и не забывает о себе. Модель уже вернулась к работе и активным тренировкам для поддержания формы, пишет «Стархит».

Не так давно 23-летняя Анастасия Решетова призналась, что решила снова участвовать в съемках и заниматься собственным бизнесом. Молодая мама уверена, что запросто сможет совмещать заботу о ребенке и работу. Тем более, Настя убеждена, что зависеть от мужчины материально — это просто не для нее.

Для того, чтобы быстрее сбросить вес после родов, Решетова сосредоточилась на занятиях в тренажерном зале. Однако регулярные тренировки негативно сказались на состоянии модели, у Анастасии начались проблемы с кормлением сына.

«Придется оставить только силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня молоко не приходит в достаточном количестве теперь», — поделилась модель.
 
К слову, помимо активной работы в зале, Настя соблюдает особую диету для кормящих мам. Невеста Тимати не ест жареное, сладкое, мучное, не употребляет газированные напитки и любые другие вредные продукты. Чаще всего звезда питается кашами, отварным мясом птицы и говядины, рыбой и овощами. Из напитков Решетова выбрала воду, отвар шиповника и чай с молоком.
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