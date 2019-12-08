Что могут рассказать о тебе роли, которые ты играешь в отношениях

Жена

Роль жены — это не просто кольцо на безымянном пальце. Суть этой роли в том, чтобы быть с мужчиной и в горе, и в радости. К слову, необязательно быть замужем, чтобы выступать, так сказать, в этом амплуа. Жена, в первую очередь, опора для своего мужчина, его правая рука и верный союзник.

Что это говорит о тебе

Ты разделяешь с мужчиной убеждения, не забываешь напоминать ему о самосовершенствовании, об ответственности перед детьми, о его, для тебя и семьи, важности. Ты принимаешь мужчину таким, какой он есть: со всеми тараканами в голове, с вредными привычками, недостатками.

Хозяйка

Это та женщина, которая готова жертвовать собой, временем и силами. Она не проявляет гиперопеку, а действует только по необходимости. «Хозяйка», в первую очередь, накормит мужа, детей и только потом себя. Она наполняет жилье гармонией и, когда мужчина видит в ней хозяйку, то чувствует, что такая женщина — надежный тыл.

Что это говорит о тебе

Ты хорошая хозяйка (и это касается не только кухни). У тебя четко разделены бытовые обязанности, ты грамотно распределяешь семейный доход, всегда проявляешь заботу о близких, можешь правильно подсказать партнёру, куда и когда вложить деньги.

Любовница

Любовница — это не та, которая удовлетворяет партнера только в сексуальном плане. Это та, которая восхищается мужчиной, возносит его на пьедестал. К этой роли можно отнестись по-разному. Но, в основном, её недооценивают, особенно в отношениях, которые длятся уже достаточно долго, и интим уже не играет важной роли. Только у мужчин, конечно, на это другой взгляд. Поэтому женская роль состоит в том, чтобы восстановить баланс между своим и мужским мнением на этот счет.

Что это говорит о тебе

Ты не боишься просить у мужчины: деньги, подарки, помощь. Ты легко можешь: превратить спальню в место, которое будет ассоциироваться у партнера с положительными эмоциями и энергией, которыми вы друг с другом делитесь;

Трансформировать кровать — не просто в площадку, куда можно рухнуть после долгого рабочего дня, а в пространство, где мужчина сможет набраться сил и получать удовольствие.

Это роль, в которой женщина не боится делить на равных ответственность с мужчиной. Они вместе принимают решения и находят компромисс в вопросах быта. Это то состояние, в котором пребывают мужчина и женщина, когда ощущают себя «не рядом, а вместе».

Что это говорит о тебе

Ты — самодостаточная и ответственная.

Дочь

Все свои «хотелки» женщина в роли «дочери» взваливает на мужчину. Большинство из нас помнят советскую эпоху, по крайней мере, мамы и бабушки точно. Наши прабабушки, чаще всего, — это железные женщины, которые, можно сказать, выживали, чтобы поддерживать семью, пока прадеды воевали. В эзотерики есть такое выражение: «Дети — это карма родителей». Как правило, мы наследуем травмы родителей, и то, чего когда-то не получили наши мамы, мы пытаемся дополучить за них. От кого? От наших мужчин, которым это, конечно, не под силу.

На заметку: если вы с партнером хотите хороших крепких отношений, хотя бы раз в неделею побудьте друг для друга идеальным родителем. Так «ваш» внутренний ребёнок, который выражается в роли дочери, пресыщается и добирает то, чего не добрал когда-то в детстве.

Что это говорит о тебе

Ты — энергичная, у тебя всегда куча мыслей идей, фантазий.

Главная роль

Рядом с такой женщиной мужчине хочется возвращаться в дом, ведь он знает, что его ждёт вкусный ужин, интересное общение и положительные эмоции в спальне. Мужчина не боится взять на себя ответственность за женщину на всех ее уровнях. Он зарабатывает деньги, гарантирует безопасность, удовлетворяет на эмоциональном уровне.

Что это говорит о тебе