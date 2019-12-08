Восемь вещей, которые важно делать, если ты не хочешь, чтобы он тебе изменил

Конечно, нет ни одного гарантированного метода защитить себя от измены, но есть способы минимизировать риск. Как? «Лиза» расскажет.
Выбирать партнера внимательно
Сколько на грабли не наступай, а сердце верит в чудеса. И это наша главная ошибка. Ты веришь, что именно с тобой возлюбленный сможет поменяться. Но давай будем реалистами, взрослый мужчина, у которого отношения в среднем длились не больше недели, вряд ли изменится. Его и так все устраивает, если он дожил до своих лет, считая, что лучше самой красивой девушки в мире может быть только новая красивая девушка, то не стоит ждать, что любовь выпрыгнет на него по-булгаковски из-за угла и его озарит: «Вот она моя единственная, никогда ей не изменю!». А если он и решит остепениться, то в его лексиконе довольно быстро появится фраза «секс — это не измена» и «люблю-то я тебя».
Понять, что коснуться это может каждого
Даже если ты в отношениях с мужчиной, в котором ты уверена на 100 % прямо сейчас, это, к сожалению, не означает, что ты не столкнешься с изменой через 10 или 20 лет брака. Не стоит думать, что другим изменяют, потому что они глупые, плохо за собой ухаживают, много требуют, постоянно пилят мужчину. Иногда люди изменяют импульсивно, под влиянием алкоголя, да чего его знает почему. Это не значит, что ты все время должна быть на чеку и изводить мужчиной ревностью. Но это хороший повод осознать важность следующего пункта.
Развивать отношения
Нельзя выделить какой-то одной причины, по которой мужчины изменяют. Обычно это целый комплекс факторов. Но самая распространенная из них — это желание восполнить те чувства, которые давно угасли в отношениях. Вы уже не засиживаетесь ночи напролёт, разговаривая обо всем подряд, вместо страсти теперь только бытовые проблемы, а секс превратился в скучную супружескую обязанность. И это абсолютно нормально: если бы мы постоянно находились в состоянии влюблённости, организм просто не справился бы с количеством выделяемых гормонов. Природа уже давно все продумала за нас. Но это не значит, что отношения нужно пускать на самотёк. Важно и нужно контролировать процесс развития отношений.
Не ревновать по любому удобному случаю
Не стоит подозревать его «на ровном месте» и включать в себе детектива, который расследует пустое дело. Беспричинная ревность может оттолкнуть от тебя партнёра. Нарушение личного пространство и постоянный контроль — те самые причины, которые подталкивают наших мужчин к измене.
Заранее оговорить рамки дозволенного
Для того, чтобы не было недопонимания вроде: «А что, разве так нельзя было?» Лучше сразу обсудить, что приемлемо в ваших отношениях, а что нет. И чем раньше вы начнёте говорить на эту тему, тем спокойнее тебе будет. Расскажи обо всем, что тебя волнует открыто и без скрытых смыслов. Определите границы дружеских отношений, варианты раздельного отдыха, допустимость флирта и так далее. И помни, что все введённые тобой правила будут касаться и тебя саму.
Напоминать партнеру, что ты его ценишь
Отношения — дело добровольное, и он может выйти из них в любое время. Вот почему так важно напоминать ему, что он много для тебя значит. Можно устно, можно письменно. Хвали его за удачные проекты, за какие-то мелочи, которые он выполнил по дому, и просто за то, что он есть. Благодари его за помощь, за поддержку, за мелочи (и не мелочи), которые он тебе дарит. Потому что если он не почувствует себя нужным, он, скорее всего, станет чувствовать себя одиноким. А свято место, как известно, пусто не бывает.
Не забывать, что секс — это важно
Нельзя точно определить роль секса в каждой паре, но можно сказать, что его значение меняется в разный период времени. И на каком-то этапе уровень сексуального влечения снижается до минимума. Вот тут секс превращается в обычную супружескую обязанность, а это, к сожалению, прямой путь к измене. Важно сохранять свою автономность, не теряя при этом контакт с партнёром.
Не нужно стараться стать идеальной
Ты, наверное, замечала, что мужчины начинают отношения с четкой картиной того, какая должна быть идеальная женщина, но изменяют в итоге с полной вам противоположностью. Поэтому не нужно пытаться стать идеальной, ведь причина его измены не в этом. Если ты думаешь, что только переделав себя, сможешь его удержать, стоит задуматься, а точно ли это тот самый?