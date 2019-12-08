Восемь вещей, которые важно делать, если ты не хочешь, чтобы он тебе изменил

Выбирать партнера внимательно

Сколько на грабли не наступай, а сердце верит в чудеса. И это наша главная ошибка. Ты веришь, что именно с тобой возлюбленный сможет поменяться. Но давай будем реалистами, взрослый мужчина, у которого отношения в среднем длились не больше недели, вряд ли изменится. Его и так все устраивает, если он дожил до своих лет, считая, что лучше самой красивой девушки в мире может быть только новая красивая девушка, то не стоит ждать, что любовь выпрыгнет на него по-булгаковски из-за угла и его озарит: «Вот она моя единственная, никогда ей не изменю!». А если он и решит остепениться, то в его лексиконе довольно быстро появится фраза «секс — это не измена» и «люблю-то я тебя».

Понять, что коснуться это может каждого

Даже если ты в отношениях с мужчиной, в котором ты уверена на 100 % прямо сейчас, это, к сожалению, не означает, что ты не столкнешься с изменой через 10 или 20 лет брака. Не стоит думать, что другим изменяют, потому что они глупые, плохо за собой ухаживают, много требуют, постоянно пилят мужчину. Иногда люди изменяют импульсивно, под влиянием алкоголя, да чего его знает почему. Это не значит, что ты все время должна быть на чеку и изводить мужчиной ревностью. Но это хороший повод осознать важность следующего пункта.

Развивать отношения

Нельзя выделить какой-то одной причины, по которой мужчины изменяют. Обычно это целый комплекс факторов. Но самая распространенная из них — это желание восполнить те чувства, которые давно угасли в отношениях. Вы уже не засиживаетесь ночи напролёт, разговаривая обо всем подряд, вместо страсти теперь только бытовые проблемы, а секс превратился в скучную супружескую обязанность. И это абсолютно нормально: если бы мы постоянно находились в состоянии влюблённости, организм просто не справился бы с количеством выделяемых гормонов. Природа уже давно все продумала за нас. Но это не значит, что отношения нужно пускать на самотёк. Важно и нужно контролировать процесс развития отношений.

Не ревновать по любому удобному случаю

Не стоит подозревать его «на ровном месте» и включать в себе детектива, который расследует пустое дело. Беспричинная ревность может оттолкнуть от тебя партнёра. Нарушение личного пространство и постоянный контроль — те самые причины, которые подталкивают наших мужчин к измене.

Заранее оговорить рамки дозволенного