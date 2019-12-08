Сырная тарелка: пять способов собрать идеальное блюдо для праздничного стола

Сырная тарелка — универсальная закуска на любой случай жизни. Несколько штрихов в виде свежих и засушенных ягод, мясных продуктов, оливок, соусов и зелени, чтобы придать композиции законченный вид — и перед вами идеальное блюдо для сырно-винной вечеринки! А чтобы не запутаться — воспользуйтесь этими готовыми схемами.
Сырно-мясное ассорти с жареными вафлями
Возьмите плоское глиняное блюдо квадратной формы. Мысленно разделите его на две части. Установите на блюде две небольшие соусницы: одну — в правом верхнем углу, вторую — в центре нижней части квадрата.
Начните выкладывать ингредиенты:
1 слой: сыр — бри, кусочки чеддера;
2 слой: мясо — салями, чоризо, обжаренные куриные колбаски;
3 слой: овощи — свежие огурцы (порезанные кружочками), вяленые томаты;
4 слой: хрустящие ингредиенты — вафли фри, крекеры, фисташки;
5 слой: соусы — горчица, пряный мед;
6 слой: декор — веточки папоротника, перец халапеньо.
Для большой компании
мягкий сыр бурсен, бри;
салями, копченый лосось;
грейпфрут, красный апельсин, лимон;
огурец, оливки, красный лук;
крекеры, мини-багет, миндаль;
джем из инжира (его можно заменить любым другим фруктовым джемом);
цветы, веточки розмарина и укропа.
Для веганов
Идеальный вариант для легкого и полезного перекуса или веганской вечеринки.
Возьмите круглый поднос и выложите на него ингредиенты по следующей схеме: в правой стороне подноса установите круглую соусницу с кетчупом.
В произвольном порядке выложите на блюдо кусочки сыра из орехов кешью и розмарина.
Добавьте кружочки красного апельсина, грейпфрута и дольки лимона.
Справа от соусницы выложите кусочки красного лука, огурца и горсть оливок.
Украсьте блюдо крекерами, мини-багетами и миндалем.
Завершающий штрих — живые цветы и веточки укропа.
Сырная тарелка по мотивам салата «Капрезе»
Центральный элемент блюда — помидоры черри и шарики моцареллы в соусе песто. Дополнят их ягоды ежевики, жареные фисташки, сухие крекеры, спаржа, запеченная в беконе, и свежий мед. Разложите все ингредиенты на блюде в произвольном порядке и подайте к столу, украсив зеленью или живыми цветами.
Для вечеринки с барбекю
Этот вариант с трудом можно назвать сырной тарелкой, хотя, конечно, сыр на ней присутствует. Здесь достаточно всего, чтобы хорошо накормить небольшую компанию друзей. Главное условие — наличие гриля.
Выложите на большое блюдо предварительно приготовленные на гриле говяжьи стейки, тосты из багета, шампиньоны, зубчики чеснока и любые другие овощи, хорошо сочетающиеся с говядиной — например, хрустящий картофель, приготовленный по‑деревенски. Дополните композицию слайсами голубого сыра и горгонзолы, свежими помидорами черри и кусочками граната, советует «Домашний Очаг».