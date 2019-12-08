Сырная тарелка: пять способов собрать идеальное блюдо для праздничного стола

Сырно-мясное ассорти с жареными вафлями

Возьмите плоское глиняное блюдо квадратной формы. Мысленно разделите его на две части. Установите на блюде две небольшие соусницы: одну — в правом верхнем углу, вторую — в центре нижней части квадрата.

Начните выкладывать ингредиенты:

1 слой: сыр — бри, кусочки чеддера;

2 слой: мясо — салями, чоризо, обжаренные куриные колбаски;

3 слой: овощи — свежие огурцы (порезанные кружочками), вяленые томаты;

4 слой: хрустящие ингредиенты — вафли фри, крекеры, фисташки;

5 слой: соусы — горчица, пряный мед;

6 слой: декор — веточки папоротника, перец халапеньо.

Для большой компании

Выложите все ингредиенты на большую прямоугольную доску, как показано на схеме:

мягкий сыр бурсен, бри;

салями, копченый лосось;

грейпфрут, красный апельсин, лимон;

огурец, оливки, красный лук;

крекеры, мини-багет, миндаль;

джем из инжира (его можно заменить любым другим фруктовым джемом);

цветы, веточки розмарина и укропа.

Для веганов

Идеальный вариант для легкого и полезного перекуса или веганской вечеринки.

Возьмите круглый поднос и выложите на него ингредиенты по следующей схеме: в правой стороне подноса установите круглую соусницу с кетчупом.

В произвольном порядке выложите на блюдо кусочки сыра из орехов кешью и розмарина.

Добавьте кружочки красного апельсина, грейпфрута и дольки лимона.

Справа от соусницы выложите кусочки красного лука, огурца и горсть оливок.

Украсьте блюдо крекерами, мини-багетами и миндалем.

Завершающий штрих — живые цветы и веточки укропа.

Сырная тарелка по мотивам салата «Капрезе»

Центральный элемент блюда — помидоры черри и шарики моцареллы в соусе песто. Дополнят их ягоды ежевики, жареные фисташки, сухие крекеры, спаржа, запеченная в беконе, и свежий мед. Разложите все ингредиенты на блюде в произвольном порядке и подайте к столу, украсив зеленью или живыми цветами.

Для вечеринки с барбекю

Этот вариант с трудом можно назвать сырной тарелкой, хотя, конечно, сыр на ней присутствует. Здесь достаточно всего, чтобы хорошо накормить небольшую компанию друзей. Главное условие — наличие гриля.