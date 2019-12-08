Имбирный пудинг: готовим сейчас, чтобы он созрел к Новому году

Количество порций - 6

Время подготовки - 45 мин

Время приготовления - 4 мин

Общее время приготовления - примерно 49 мин

Ингредиенты

Финики крупные - 100 г

Изюм светлый - 175 г

Изюм темный - 175 г

Цедра апельсина натертая - 1 столовая ложка

Цедра лимона натертая - 1 столовая ложка

Яблоко (тертое) - 150 г

Масло сливочное для смазывания - по вкусу

Корица молотая - 2 чайные ложки

Имбирь - 2 чайные ложки

Смесь пряностей (мускатный орех, душистый перец) - банка

Цукаты из имбиря - 2 стакана

Сахар коричневый - 100 г

Мед - 150 г

Мука - 100 г

Свежая белая хлебная крошка - 75 г

Яйцо (большое) - 1 штука

Как эффектно поджечь пудинг

В большой металлический половник влейте 50 мл бренди, рома или виски. Осторожно подогрейте на газовой конфорке (если такой нет, сперва нагрейте в небольшой кастрюле, затем перелейте в половник). Осторожно подожгите бренди длинной спичкой и медленно вылейте на пудинг.

Способ приготовления

Соедините в большой неметаллической миске сухофрукты, смесь цедры, яблочный сок и бренди. Перемешайте, накройте и оставьте пропитываться на ночь при комнатной температуре.

Форму для пудинга объемом 900 мл смажьте маслом, на дно уложите кружок кондитерского пергамента. На квадрат из пергамента (30 х 30 см) уложите квадрат из фольги такого же размера. Заложите посередине квадрата складку шириной 4 см.

К пропитавшимся сухофруктам добавьте остальные ингредиенты, тщательно перемешайте. Переложите в форму, примните. Накройте квадратом из пергамента и фольги (фольгой вверх), фольгу обомните, чтобы плотно прилегала к краям (складку не разглаживайте). Крепко обвяжите фольгу бечевкой под кромкой формы, сверху сделайте петлю, чтобы получилась ручка, советует «Домашний Очаг».

В большую кастрюлю с плотно прилегающей крышкой установите перевернутое огнеупорное блюдце. На него поставьте форму с пудингом, в кастрюлю влейте воду, чтобы она доходила до середины формы. Накройте кастрюлю крышкой, доведите воду до кипения и томите пудинг 4,5 часа при слабом кипении, при необходимости подливая воду в кастрюлю.

Достаньте форму с пудингом из кастрюли, дайте полностью остыть. Заверните целиком в слой пищевой пленки, затем в слой фольги. Держите в темном прохладном месте до 2 месяцев – чтобы как следует пропитался и созрел.

Чтобы разогреть пудинг, снимите пленку и фольгу и сделайте новую крышку, как указано в пунктах 2 и 3. Следуя указаниям из пункта 4, подогревайте пудинг на пару в течение 1,5 часа – готовность проверьте деревянной палочкой, пудинг должен быть горячим в центре. Извлеките форму из кастрюли и оставьте на 5 минут, затем снимите крышку и переверните пудинг на сервировочную тарелку с бортиками. Отлепите кондитерский пергамент и подавайте пудинг с имбирно-карамельным соусом (по желанию).

Имбирно-карамельный соус к пудингу

1. В кастрюлю с толстым дном засыпьте 50 г мелкого сахара, залейте 50 мл воды и нагревайте, помешивая, пока сахар не растворится. Увеличьте огонь и кипятите, пока сироп не станет насыщенного карамельного цвета — не перемешивайте, только вращайте кастрюлю.

2. Снимите кастрюлю с огня и тонкой струйкой, помешивая, влейте в сироп 150 мл жирных сливок, добавьте 15 г сливочного масла и 3 ст. л. имбирного сиропа. Подержите на огне, помешивая, чтобы растворился кристаллизовавшийся сахар, дайте пару минут покипеть и снимите с огня.

3. Слегка остудите соус и подавайте его на стол теплым или комнатной температуры — вместе с пудингом.