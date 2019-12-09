Пластик-фантастик: пять самых странных запросов у пластических хирургов

Не будь в мире Ирины Шейк и Анджелины Джоли, кто знает, существовала бы сегодня целая индустрия красоты. Хирурги, штампующие аккуратные носы, пышные бюсты и точеные скулы, обязаны дивам шоу-бизнеса своей профессией. Однако в последнее время к «пластикам» часто обращаются совсем с другими запросами — от вполне безобидных до самых странных. А ты решилась бы?
5. Пересадка жира
Всё чаще и чаще альтернативой имплантам становится собственный, годами наедаемый жир. Всё просто: хирурги откачивают лишнее из проблемных зон и внедряют жировую ткань туда, где она нужнее, пишет Cosmo. Казалось бы, гениально — попа становится меньше, а грудь растет как на дрожжах (точнее, на жирах). Однако есть существенный минус: ткани никогда не приживаются на 100%, поэтому объемы, как правило, «сдуваются», вынуждая пациентку повторять липофилинг.
4. Коррекция половых губ
Да, женщины хотят быть красивыми и внутри, и снаружи. А потому просят отрезать лишнее или, наоборот, увеличить недостающее в самых интимных местах. Другой вопрос, зачем они это делают? Пластические хирурги вместе с гинекологами предупреждают: самые горячие тренды могут идти из порноиндустрии. Так, некоторые сайты проводят голосование за эталонный орган, а потом отливают его… не в бронзе — в резине. И вот пациентки уже приходят к хирургам с соответствующими референсами. Задумываешься об этом? Знай, откуда растут ноги!
3. Изменение цвета глаз
Кто сказал, что женщины — создания непостоянные? В вопросе цвета глаз многие уже не могут ограничиться полумерами: если приспичило, сменные цветные линзы они смело оставляют в прошлом. С недавних пор хирурги предлагают достаточно простую операцию: внедрение импланта необходимого цвета в радужную оболочку. Пара разрезов — и ты смотришь на мир новыми глазами.
2. Пластика голоса
Тот случай, когда изменений не видно, но они есть. Те, кто слышать не может свой голос, теперь могут молча прийти к пластическому хирургу, чтобы зазвучать по‑новому. Спектр процедур достаточно широк: инъекции в голосовые связки, установка имплантов между мышцами гортани, лазерная коррекция голосовых складок или иссечение хряща в гортани. Звучит страшно, но, говорят, это того стоит.
1. Коррекция внутренней стороны ладоней
Твоя судьба теперь точно в твоих руках! Кроме шуток: хирурги действительно могут скорректировать линии на ладонях пациентов. Чем и пользуются особо мнительные барышни. Вдумайся, сколько сил и средств можно сэкономить на психологических тренингах и позитивном мышлении. Всего-то стоит нарисовать новую линию жизни, заверить у хироманта и отправиться ловить удачу за хвост.