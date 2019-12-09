Пластик-фантастик: пять самых странных запросов у пластических хирургов

5. Пересадка жира

Всё чаще и чаще альтернативой имплантам становится собственный, годами наедаемый жир. Всё просто: хирурги откачивают лишнее из проблемных зон и внедряют жировую ткань туда, где она нужнее, пишет Cosmo. Казалось бы, гениально — попа становится меньше, а грудь растет как на дрожжах (точнее, на жирах). Однако есть существенный минус: ткани никогда не приживаются на 100%, поэтому объемы, как правило, «сдуваются», вынуждая пациентку повторять липофилинг.

4. Коррекция половых губ

Да, женщины хотят быть красивыми и внутри, и снаружи. А потому просят отрезать лишнее или, наоборот, увеличить недостающее в самых интимных местах. Другой вопрос, зачем они это делают? Пластические хирурги вместе с гинекологами предупреждают: самые горячие тренды могут идти из порноиндустрии. Так, некоторые сайты проводят голосование за эталонный орган, а потом отливают его… не в бронзе — в резине. И вот пациентки уже приходят к хирургам с соответствующими референсами. Задумываешься об этом? Знай, откуда растут ноги!

3. Изменение цвета глаз

Кто сказал, что женщины — создания непостоянные? В вопросе цвета глаз многие уже не могут ограничиться полумерами: если приспичило, сменные цветные линзы они смело оставляют в прошлом. С недавних пор хирурги предлагают достаточно простую операцию: внедрение импланта необходимого цвета в радужную оболочку. Пара разрезов — и ты смотришь на мир новыми глазами.

2. Пластика голоса

Тот случай, когда изменений не видно, но они есть. Те, кто слышать не может свой голос, теперь могут молча прийти к пластическому хирургу, чтобы зазвучать по‑новому. Спектр процедур достаточно широк: инъекции в голосовые связки, установка имплантов между мышцами гортани, лазерная коррекция голосовых складок или иссечение хряща в гортани. Звучит страшно, но, говорят, это того стоит.

1. Коррекция внутренней стороны ладоней