Смотрите, как ослепительно и роскошно выглядели гости вечеринки Christmas Fashion Showcase

Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс показала свою коллекцию, навеянную жаркой Андалузией, бутик нишевой парфюмерии Quintessence Haute Parfumerie представил ароматы, кружащие голову, дизайнер Mайя Луллу (бренд MaiaM) совместно с дизайнерской фирмой аксессуаров ручной работы Blackham Accessories и очками от сети магазинов Instrumentarium продемонстрировала свои творения. За музыкальную программу отвечали эстонский певец Кристьян Касеару и харизматичный Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга. Почетным гостем мероприятия стали ведущий эксперт моды, шеф-стилист российского федерального Первого Канала Алексей Сухарев и стилист-парикмахер телепроекта «Mодный приговор», многократный призер международных конкурсов Александра Эдельберг (Москва). Ведущими вечера были Анатолий Эйн амбассадор Babor Beauty Spa Эвелин Айномяэ.