Забота о прическе: пять проблем, которые мешают волосам выглядеть роскошно

Уход за волосами кажется несложным занятием. Подрезай секущиеся концы, мой грязные волосы и правильно питайся. На самом деле все несколько сложнее. Что делать, если они не становятся такими, как тебе хочется? Прочти эти рекомендации Cosmo и выясни, что именно нужно изменить!
Подбери уход под тип волос
Наверняка ты не стираешь шерстяной свитер или шелковую рубашку на 90 градусах? Значит, не делай ничего подобного и с волосами! Сходи к специалисту и выясни о них всё: сухие, безжизненные, секущиеся… И подумай, как решить эти проблемы с помощью шампуня, кондиционера, бальзама и других средств.
Относись к ним с любовью
Если ты постоянно в стрессе, на улице зима, а ты ничего для волос не делаешь, с чего им быть красивыми и блестящими. Раз в пару недель обязательно наноси на них увлажняющую маску и не забывай ухаживать за корнями и принимать витамины.
Не только грязь
Если ты пользуешься средствами, чья основная задача — смывать грязь, то вскоре заметишь, что они убирают больше естественного жира, чем нужно. Кожа головы производит его всё больше, волосы пачкаются — замкнутый круг! Подбери уход, который поможет не только сделать волосы чистыми, но и оздоровить их.
Помни о кондиционере
Если ты часто сушишь волосы феном или укладываешь с помощью утюжка, не забывай о дополнительной защите. Регулярное использование масел и масок — это хорошо, но кондиционер тоже очень нужен. Многие из них можно оставлять на волосах дольше пары минут (до 15), а лучше всего спрятать шевелюру под полотенце и немного так походить дома.
Важные мелочи
Все знают, что волосы лучше не трогать лишний раз. А еще их не рекомендуется жестко сушить полотенцем или расчесывать мокрыми, а также пользоваться слишком мощными фенами.