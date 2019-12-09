Забота о прическе: пять проблем, которые мешают волосам выглядеть роскошно

Подбери уход под тип волос

Наверняка ты не стираешь шерстяной свитер или шелковую рубашку на 90 градусах? Значит, не делай ничего подобного и с волосами! Сходи к специалисту и выясни о них всё: сухие, безжизненные, секущиеся… И подумай, как решить эти проблемы с помощью шампуня, кондиционера, бальзама и других средств.

Относись к ним с любовью

Если ты постоянно в стрессе, на улице зима, а ты ничего для волос не делаешь, с чего им быть красивыми и блестящими. Раз в пару недель обязательно наноси на них увлажняющую маску и не забывай ухаживать за корнями и принимать витамины.

Не только грязь

Если ты пользуешься средствами, чья основная задача — смывать грязь, то вскоре заметишь, что они убирают больше естественного жира, чем нужно. Кожа головы производит его всё больше, волосы пачкаются — замкнутый круг! Подбери уход, который поможет не только сделать волосы чистыми, но и оздоровить их.

Помни о кондиционере

Если ты часто сушишь волосы феном или укладываешь с помощью утюжка, не забывай о дополнительной защите. Регулярное использование масел и масок — это хорошо, но кондиционер тоже очень нужен. Многие из них можно оставлять на волосах дольше пары минут (до 15), а лучше всего спрятать шевелюру под полотенце и немного так походить дома.

Важные мелочи