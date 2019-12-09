Настя Каменских сменила имидж

Певица решила наполнить жизнь яркими красками и преобразовала прическу. Вместе с цветом волос изменился и образ Каменских — поклонники находят Настю более сексуальной, чем прежде, пишет «Стархит».
Зрители привыкли видеть 32-летнюю Настю Каменских натуральной шатенкой с кудрявой шевелюрой — ведь именно так певица выглядела долгие годы. На днях звезда решила удивить поклонников и внести в образ немного перчинки. Теперь у Каменских абсолютно другой имидж — ярко-красные волосы, уложенные крупными волнами, привели в восторг подписчиков.
«Супер, как всегда — шикарная!»; «Вау! Просто невероятно»; «Настя, вы в любом образе очень красивы. Вы крутая!» — отозвались поклонники Каменских. Да и сама она явно довольна новым стилем, особенно в сочетании с красным кожаным костюмом, в котором она появилась на одной из передач.