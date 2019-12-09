Настя Каменских сменила имидж

Зрители привыкли видеть 32-летнюю Настю Каменских натуральной шатенкой с кудрявой шевелюрой — ведь именно так певица выглядела долгие годы. На днях звезда решила удивить поклонников и внести в образ немного перчинки. Теперь у Каменских абсолютно другой имидж — ярко-красные волосы, уложенные крупными волнами, привели в восторг подписчиков.

«Супер, как всегда — шикарная!»; «Вау! Просто невероятно»; «Настя, вы в любом образе очень красивы. Вы крутая!» — отозвались поклонники Каменских. Да и сама она явно довольна новым стилем, особенно в сочетании с красным кожаным костюмом, в котором она появилась на одной из передач.

«Как вам мой образ сегодня?», — обратилась артистка к аудитории.

Поклонники предполагают, что на внешние перемены Настю вдохновляет любовь. Они с Потапом вынуждены часто разлучаться из-за гастролей, но когда проводят время вместе, то нежные чувства бьют через край. «Все, кто знает нас в жизни, в курсе, что мы целуемся и обнимаемся бесконечно. Вчера вот гуляли в парке, за ручку держались — та же энергия была! Я когда увидел Настю, сразу понял, что она — женщина, которая поменяет мою жизнь», — говорил ранее Потап.