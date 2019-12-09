Готовим курицу-гриль в духовке целиком: четыре простых рецепта, которые сможет повторить каждая

Наш материал от журнала «Лиза» поможет тебе разобраться во всех тонкостях этого простого рецепта и позволит создать настоящее кулинарное чудо без сложных манипуляций и ингредиентов.
Сочная курица-гриль с тонкой и хрустящей ароматной корочкой уже стала символом семейного праздника, теплого дома и уюта. Это блюдо — то, что нужно на Новый год, чтобы порадовать гостей и близких. Кроме того, ее можно готовить не только на застолье, но и просто так в качестве обеда или ужина в кругу семьи. Ее любят все, и даже дети, которые часто бывают привередливы в еде.
Существуют разные варианты того, как приготовить курицу-гриль в духовке в домашних условиях. Ты можешь выбрать понравившийся в зависимости от того, какими средствами располагаешь, какой у тебя духовой шкаф (электрический или газовый), и какого размера сама курица.
Блюдо готовится очень просто и не требует никаких специальных навыков для этого, поэтому его сможет сделать как опытная хозяйка, так и только начинающая осваивать азы кулинарии. Для большинства рецептов не понадобится ничего сверхъестественного: все можно купить в свободном доступе в любом супермаркете, поэтому готовка не отнимет у тебя слишком много времени.
Мы собрали лучшие и проверенные рецепты, которыми пользовались сотни хозяек и которые остались довольны результатом, поэтому вне зависимости от твоего выбора, курица получится поджаристая и очень вкусная.
Под нее можно положить на противне картошку, цветную капусту и другие овощи по вкусу. Они пропитаются жиром с курицы и будут еще вкуснее.
Курица-гриль в духовке на вертеле
Для этого рецепта необходимо, чтобы в духовом шкафу был режим гриля, а также в комплекте прилагался вертел. Его можно также докупить в специализированных магазинах, но духовка должна иметь возможность приготовления пищи с его использованием, иначе ничего не получится.
На весь процесс у тебя уйдет примерно 6 часов вместе с маринованием курицы, поэтому постарайся правильно рассчитать свое время, чтобы успеть к застолью подать горячее.
Пряности указаны стандартные, но можно добавить аджику, смесь для курицы или что-то еще на твой вкус.
Для приготовления понадобится:
курица — 1 шт.;
вода (примерно 3 литра);
соль (поваренная, мелкого помола) — около 9-10 столовых ложек в зависимости от размеров тушки;
паприка — по вкусу;
куркума — по вкусу;
сушеный чеснок — по вкусу;
лавровый лист — по вкусу;
смесь перцев (горошком) — по вкусу.
Для приготовления курицы-гриль в духовке тебе понадобится утятница или глубокое блюдо такого размера и формы, чтобы в него поместилась тушка. В ней будет маринад. Налей в тару воду, добавь соль, лавровый лист и перцы (можно брать любые, но смесь придает блюду пикантности).
Размешай ложкой рассол. Можешь попробовать его на вкус. Вода должна быть сильно соленой. Ориентируйся на пропорцию — к одному литру воды нужно добавить три ложки соли.
Помести курицу в тару, чтобы вода покрыла ее всю, и замаринуй ее в течение трех-четырех часов.
Достань по прошествии этого времени тушку, промокни ее салфетками. Далее натри ее снаружи и внутри пряностями. Можно использовать любой набор, который больше нравится и привычен лично тебе.
Свяжи ножки курицы вместе, чтобы была возможность насадить ее на вертел, а крылышки с помощью зубочисток нужно приколоть к грудинке.
Теперь аккуратно нанизывай тушку на вертел вдоль тела так, чтобы она прошла через позвоночник (иначе курица будет прокручиваться и прожарится только с одной стороны). Покрути в руках вертел, проверь, чтобы курица крутилась вместе с ним.
Помести вертел с тушкой в духовой шкаф, включи режим гриль и прожаривай курицу примерно два часа до золотистой корочки и полной готовности, которую можно проверить вилкой.
Курица-гриль в духовке на решетке
Это очень простой способ, для которого понадобится только решетка в духовом шкафу и фольга.
Ингредиенты:
- курица — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- столовая горчица — по вкусу;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец, соль — по вкусу.
- Промой и просуши курицу. Можно промокнуть ее бумажным полотенцем. Далее натри ее солью, смесью из перцев и очень мелко нарезанного чеснока. Можно добавить любые другие специи.
- Смешай майонез, горчицу и соль и натри смесью курицу снаружи и внутри.
- Оставь курицу на час мариноваться.
- После этого оберни тушку фольгой и положи ее на решетку или противень (в зависимости от того, чем оснащена твоя духовка). На режиме гриль или на 180 градусах примерно час запекай курицу в фольге, после чего аккуратно достань тушку из нее и отправь еще на 10 минут в духовой шкаф, чтобы курочка стала поджаристой.
Как понять, сколько готовить блюдо? Нужно проверить курицу с помощью вилки.: если из места прокола течет сок, то она готова.
Курица-гриль на банке в духовке
Старый бабушкин способ приготовления курочки, чтобы она была поджаристая со всех сторон и нигде не осталась сырой. Для этого рецепта тебе понадобится банка на 0,7 литра.
Также пригодится:
курица — 1 шт.;
майонез — 3 столовые ложки;
чеснок — 3 зубчика;
паприка — по вкусу;
лавровый лист — 2-3 штучки;
черный перец горошком — по вкусу;
соль, перец молотый — по вкусу.
Первым делом вымой курицу и просуши ее с помощью бумажных салфеток.
Натри ее смесью майонеза, измельченного чеснока, соли и перца.
Налей в банку примерно треть воды и добавь в нее перец и лавровые листья для аромата.
На банку аккуратно насади курицу. Свяжи крылья и ножки вдоль грудки веревкой и поставь банку в кастрюлю или глубокую тарелку с водой, чтобы жир стекал туда, а не пригорал.
Помести все в холодную духовку, выстави температуру на 180 градусов, оставь курицу поджариваться на час-полтора. По готовности достань ее из духового шкафа.
Курица в рукаве для запекания
Еще один способ приготовить курицу-гриль в духовке без вертела — это использовать специальный рукав, который продается в любом супермаркете.
Для приготовления возьми:
- курица — 1 шт.;
- майонез или сметана — по вкусу;
- растительное масло — по вкусу;
- черный перец и соль — по вкусу.
- Вымой тушку, высуши ее и обмажь смесью майонеза или сметаны, солью и перцем. Можно добавить горчицы, аджики или других приправ для вкуса, но это уже на твое личное усмотрение.
- Положи курицу в рукав для запекания и помести все на противень, который нужно поставить в духовку и выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.
- После этого достань аккуратно курицу из рукава и положи ее на политый маслом противень. Отправь тушку подрумяниваться в течение десяти минут обратно в духовой шкаф, чтобы корочка хрустела.