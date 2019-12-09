Готовим курицу-гриль в духовке целиком: четыре простых рецепта, которые сможет повторить каждая

Сочная курица-гриль с тонкой и хрустящей ароматной корочкой уже стала символом семейного праздника, теплого дома и уюта. Это блюдо — то, что нужно на Новый год, чтобы порадовать гостей и близких. Кроме того, ее можно готовить не только на застолье, но и просто так в качестве обеда или ужина в кругу семьи. Ее любят все, и даже дети, которые часто бывают привередливы в еде.

Существуют разные варианты того, как приготовить курицу-гриль в духовке в домашних условиях. Ты можешь выбрать понравившийся в зависимости от того, какими средствами располагаешь, какой у тебя духовой шкаф (электрический или газовый), и какого размера сама курица.

Блюдо готовится очень просто и не требует никаких специальных навыков для этого, поэтому его сможет сделать как опытная хозяйка, так и только начинающая осваивать азы кулинарии. Для большинства рецептов не понадобится ничего сверхъестественного: все можно купить в свободном доступе в любом супермаркете, поэтому готовка не отнимет у тебя слишком много времени.

Мы собрали лучшие и проверенные рецепты, которыми пользовались сотни хозяек и которые остались довольны результатом, поэтому вне зависимости от твоего выбора, курица получится поджаристая и очень вкусная.

Под нее можно положить на противне картошку, цветную капусту и другие овощи по вкусу. Они пропитаются жиром с курицы и будут еще вкуснее.

Курица-гриль в духовке на вертеле

Для этого рецепта необходимо, чтобы в духовом шкафу был режим гриля, а также в комплекте прилагался вертел. Его можно также докупить в специализированных магазинах, но духовка должна иметь возможность приготовления пищи с его использованием, иначе ничего не получится.

На весь процесс у тебя уйдет примерно 6 часов вместе с маринованием курицы, поэтому постарайся правильно рассчитать свое время, чтобы успеть к застолью подать горячее.

Пряности указаны стандартные, но можно добавить аджику, смесь для курицы или что-то еще на твой вкус.

Для приготовления понадобится:

курица — 1 шт.;

вода (примерно 3 литра);

соль (поваренная, мелкого помола) — около 9-10 столовых ложек в зависимости от размеров тушки;

паприка — по вкусу;

куркума — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

смесь перцев (горошком) — по вкусу.

Для приготовления курицы-гриль в духовке тебе понадобится утятница или глубокое блюдо такого размера и формы, чтобы в него поместилась тушка. В ней будет маринад. Налей в тару воду, добавь соль, лавровый лист и перцы (можно брать любые, но смесь придает блюду пикантности).

Размешай ложкой рассол. Можешь попробовать его на вкус. Вода должна быть сильно соленой. Ориентируйся на пропорцию — к одному литру воды нужно добавить три ложки соли.