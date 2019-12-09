Фигура к Новому году: как худеть на полкило в день

Быстрые диеты и высокоинтенсивные тренировки часто приносят результат и действительно помогают сбросить три-четыре килограмма за неделю. Но вот о чем не говорят авторы таких методик, так это о том, что такие высокие нагрузки, скорее всего, плохо скажутся на состоянии эндокринной системы и могут нарушить обмен веществ. Но что делать, если надо срочно сбросить несколько килограммов и нет времени на медленное похудение? К счастью, есть несколько советов, которые помогут сделать это, не нанося вред организму. Самое главное, о чем стоит помнить — этот метод действительно аварийный и не надо его принимать дольше, чем пять-семь дней. И разумеется, не стоит обращаться к нему слишком часто.

Считайте

Первое, что вам придется сделать — это заняться подсчетами. В среднем, чтобы сжечь полкило жира, организму придется затратить 3000 калорий. Подсчитайте, какое количество лишних килограммов и за какое время вы ходите сбросить — и определите, сколько калорий в день вам нужно будет сжигать.

Занимайтесь кардио

Если речь идет о быстрой потере веса, то ничего лучше и эффективнее аэробных упражнений пока не придумали. Посмотрите, сколько калорий «стоят» нагрузки, которыми вам придется заниматься:

Бокс — 600−800 калорий в час.

Плавание — 500 — 600 калорий в час.

Бег — при скорости 15 км/ч готовьтесь сжечь 800 калорий час.

Пейте много воды

Во-первых, нормальный водный баланс организма необходим для нормального обмена веществ. Во‑вторых, обильное питье поможет избавиться от удерживаемой в организме жидкости и сбросить вес. Наконец, мы часто путаем жажду с чувством голода и если выпивать стакан воды всякий раз, когда захочется что-нибудь съесть, можно здорово сократить объем потребляемых калорий.

Жуйте жвачку

Вообще-то это крайняя мера и не стоит прибегать к ней на постоянной основе. Но жевание жевательной резинки действительно помогает подавлять аппетит и поможет вам воздерживаться от перекусов.

Не ешьте на ночь

И спите дольше, чем обычно: в ситуации стресса (а такое активное похудение — серьезный стресс для организма) вам требуется 9−10 часов крепкого сна. Дайте организму возможность восстанавливаться во сне, а не переваривать пищу.

Пейте зеленый чай