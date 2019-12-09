Не ешьте это: ТОП-10 продуктов, которые разрушают кишечник

Неправильное питание на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника, цирроз печени, а также рак прямой кишки. Чтобы минимизировать риски, важно перейти на здоровое питание и исключить из рациона некоторые продукты, говорит профессор и гастроэнтеролог из Германии Томас Фрилинг, передает Сегодня со ссылкой на Focus.de.