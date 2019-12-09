Не ешьте это: ТОП-10 продуктов, которые разрушают кишечник

Неправильное питание на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника, цирроз печени, а также рак прямой кишки. Чтобы минимизировать риски, важно перейти на здоровое питание и исключить из рациона некоторые продукты, говорит профессор и гастроэнтеролог из Германии Томас Фрилинг, передает Сегодня со ссылкой на Focus.de.
По его словам, необходимо отказаться от потребления простых и рафинированных сахаров, а также минимизировать выпечку, мармелад и шоколад в своем рационе.
Среди продуктов, которые разрушают кишечник, также копчености, солонина и колбаса, которые являются сильными канцерогенными.
Исключить из своего рациона профессор также рекомендует "плохие" жиры, которых много в маргарине и майонезе, а соответственно – и в продуктах, приготовленных с их добавлением.
Но, кроме советов по исключению неправильных продуктов, гастроэнтеролог рассказал, какие продукты помогают защитить слизистую оболочку кишечника. Среди таких продуктов бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста.