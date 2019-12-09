Как свет и зеркала в примерочных мешают тебе выбрать одежду правильно?

Порой мы не задумываемся над тем, что влияет на наше решение о покупке одежды. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в одном магазине во время примерки вы нравитесь себе, а из другого хочется сбежать и не покупать ничего еще как минимум год. Для многих поход в магазин — это уже стресс и выход из зоны комфорта. Ведь нужно подобрать вещь, которая будет дарить вам не только комфорт, но и уверенность и восхищенные взгляды окружающих вас людей. Примерочная — это как исповедальня: мы обнажаемся и приходится здраво смотреть на себя со стороны без помощи спецэффекта фильтров и других хитрых программ на смартфоне. Так вот, зеркало в примерочных играет немаловажную роль. И зачастую решающим фактором при покупке является как раз то, как мы видим себя там… за шторкой.

Так как же научиться выбирать вещи правильно и не обращать внимание на разочаровывающие конструкционные особенности примерочных?

Конечно же, свет играет достаточно важную роль. Бывает так, что в примерочной основной свет располагается сверху и он очень резкий. В таком случае вы скорее всего испугаетесь своего отражения. Но не стоит паниковать и нестись прочь из этого магазина. Вы всегда можете выйти в торговый зал, посмотреться в другие зеркала. Также вы можете попросить подругу или кого-то из сотрудников сфотографировать вас — вы увидите, как действительно выглядите со стороны.

Следующий тип освещения (надо признаться, довольно редкий) — это лампы, распределенные по боковым сторонам зеркал. Такой свет является мягким и рассеянным. Это наилучшее освещение, и, поверьте, с ним вы влюбитесь в свое отражение. Но, к сожалению, зеркала с таким светом достаточно дорогостоящие, не все магазины могут себе это позволить, поэтому такое освещение вы встретите не везде.

А в некоторых магазинах одежды зеркала действительно заметно стройнят, вытягивая силуэт за счёт искаженной кривизны. И это тоже не плюс. Ведь магазинам нужно продать больше товара, поэтому они и используют такие хитрые приемы.

Ради интереса прошу вас обратить внимание на условия в примерочных премиум-брендов. Как правило, там всегда расстелены мягкие коврики, чтобы вам было удобно, приятно и не холодно переодеваться. Вы никогда не увидите там ярких ламп, которые могут подчеркнуть ваши недостатки. В таких магазинах всегда играет приятная, легкая и расслабляющая музыка. Это сделано специально для того, чтобы вы делали выбор неспешно и с наслаждением, а также, чтобы вы были расположены рассмотреть и другие вещи, которые вам может предложить консультант.

В магазинах масс-маркета зачастую играет быстрая и громкая музыка. Это некий хитрый ход, предусмотренный для того, чтобы человек совершал покупки стремительно и импульсивно и быстро покидал примерочную, не мешая потоку клиентов.

Очень важно понимать, что даже если вы не до конца уверены в том, как та или иная вещь на вас сидит, вы всегда можете вернуть ее. Приобретите вещь, сделайте примерку дома в комфортных для вас условиях и уже после трезво поймите, нужна она вам или нет. Вы всегда можете сделать возврат в течение двух недель.