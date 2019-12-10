Что никогда не будут делать в примерочной культурные женщины

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Милые женщины, давайте оставаться женщинами, а не поросятами!

Пачкать вещи тональным кремом

Одна из самых распространенных проблем - это следы тонального крема на вещах. По закону жанра чаще всего это белые вещи. Примеряешь кофточку, смотришь в зеркало - села идеально! Присмотришься - тональный крем на воротнике. Я не рискую покупать перепачканные вещи, кто знает, отстирается ли.

В некоторых магазинах предлагают шелковый платок. И я точно знаю, что некоторые женщины носят с собой платочек, закрывают им лицо и надевают вещь.

Я платок не использую, либо не крашусь тональным средством, либо максимально аккуратна. Отношусь к примеряемой вещи, как к своей.

Отнесем сюда еще губную помаду и блески для губ - встречается реже, но тем не менее. Однажды я хотела примерить белое летнее платье, но обнаружила на ней следы красной помады. Вот так и живем - губы красить научились, а о культуре и не слышали. Печально.

Впихивать себя в маленький размер

Женщины порой занимаются самообманом, пытаясь влезть в меньший размер, как-будто живот станет от этого меньше. Не станет. И пытаются натянуть они на себя заветную S-ку, и дыхание задерживают, и вытягивают в себе всё, что можно втянуть. После мучительных минут у них наконец-то получается это сделать! И тут швы, которые так предательски трещали, сдаются над натиском объемов и расходятся. Занавес?

Нет, ведь это всё еще снять надо! Кто-то зовет на помощь мужа, кто-то справляется сам. Вещь, с вердиктом «шьют непонятно на кого» и лопнувшим швом недовольно отправляется на вешалку.

И потом девушка с размером S хочет ее примерить, а там это безобразие и следы борьбы. Неприятно.

Примерять юбку/брюки, не снимая обувь

И пачкать их подошвой! Снять юбку через голову нельзя - прическа пострадает. Разуваться не хочется лишний раз, это же такой труд. Ну, подумаешь, испачкается вещь, не такие уж и грязные ботинки. Я же аккуратно. А потом так раз и нечаянно чиркнул ботинком по юбке. Да и ладно, мне всё равно она не подошла.

А если брюки широкие, еще и с ними такой же номер исполнить могут.

Примерять вещи на потное тело

Окей, я понимаю, что есть женщины с определенными проблемами со здоровьем и у них повышенная потливость. Понимаю, что женщина одевается тепло, чтобы доехать до ТЦ, а там ей становится жарко. Но неужели нельзя воспользоваться хотя бы влажными салфетками?

Есть вещи, которые пахнут так, что нет никакого желания их брать в примерочную. Есть желание подарить мыло и дезодорант тому, кто ее уже примерил.

Кидать вещи на пол

Разговорилась как-то с молодым консультантом из магазина, и она мне поведала проблему, что периодически вещи в примерочной просто лежат на полу. Кто-то берет целенаправленно вещь чтобы использовать ее ... как коврик! Потому что общим пользоваться негигиенично. Или его вообще нет. А примерять людям потом на себя кофту, которую вы использовали как коврик, это вершина гигиены?