Что никогда не будут делать в примерочной культурные женщины

Хочу поговорить сегодня на своем канале не о стиле и трендах, а о культуре. Я много хожу в различные магазины, часто собираю для вас образы и постоянно сталкиваюсь с проблемой наплевательского потребления, рассказывает российский блогер Катя, ведущая блог «Деловая косметичка».
Возможно, вы тоже это встречали, а если вам есть чем дополнить мой список - делитесь в комментариях. Делайте репосты статьи в социальные сети, давайте вместе повышать уровень культуры наших граждан, а точнее гражданок.
Милые женщины, давайте оставаться женщинами, а не поросятами!
Пачкать вещи тональным кремом
Одна из самых распространенных проблем - это следы тонального крема на вещах. По закону жанра чаще всего это белые вещи. Примеряешь кофточку, смотришь в зеркало - села идеально! Присмотришься - тональный крем на воротнике. Я не рискую покупать перепачканные вещи, кто знает, отстирается ли.
В некоторых магазинах предлагают шелковый платок. И я точно знаю, что некоторые женщины носят с собой платочек, закрывают им лицо и надевают вещь.
Я платок не использую, либо не крашусь тональным средством, либо максимально аккуратна. Отношусь к примеряемой вещи, как к своей.
Отнесем сюда еще губную помаду и блески для губ - встречается реже, но тем не менее. Однажды я хотела примерить белое летнее платье, но обнаружила на ней следы красной помады. Вот так и живем - губы красить научились, а о культуре и не слышали. Печально.
Впихивать себя в маленький размер
Женщины порой занимаются самообманом, пытаясь влезть в меньший размер, как-будто живот станет от этого меньше. Не станет. И пытаются натянуть они на себя заветную S-ку, и дыхание задерживают, и вытягивают в себе всё, что можно втянуть. После мучительных минут у них наконец-то получается это сделать! И тут швы, которые так предательски трещали, сдаются над натиском объемов и расходятся. Занавес?
Нет, ведь это всё еще снять надо! Кто-то зовет на помощь мужа, кто-то справляется сам. Вещь, с вердиктом «шьют непонятно на кого» и лопнувшим швом недовольно отправляется на вешалку.
И потом девушка с размером S хочет ее примерить, а там это безобразие и следы борьбы. Неприятно.
Примерять юбку/брюки, не снимая обувь
И пачкать их подошвой! Снять юбку через голову нельзя - прическа пострадает. Разуваться не хочется лишний раз, это же такой труд. Ну, подумаешь, испачкается вещь, не такие уж и грязные ботинки. Я же аккуратно. А потом так раз и нечаянно чиркнул ботинком по юбке. Да и ладно, мне всё равно она не подошла.
А если брюки широкие, еще и с ними такой же номер исполнить могут.
Примерять вещи на потное тело
Окей, я понимаю, что есть женщины с определенными проблемами со здоровьем и у них повышенная потливость. Понимаю, что женщина одевается тепло, чтобы доехать до ТЦ, а там ей становится жарко. Но неужели нельзя воспользоваться хотя бы влажными салфетками?
Есть вещи, которые пахнут так, что нет никакого желания их брать в примерочную. Есть желание подарить мыло и дезодорант тому, кто ее уже примерил.
Кидать вещи на пол
Разговорилась как-то с молодым консультантом из магазина, и она мне поведала проблему, что периодически вещи в примерочной просто лежат на полу. Кто-то берет целенаправленно вещь чтобы использовать ее ... как коврик! Потому что общим пользоваться негигиенично. Или его вообще нет. А примерять людям потом на себя кофту, которую вы использовали как коврик, это вершина гигиены?
Бывают отдают вещи со следами подошвы, то есть видно, что на вещь именно наступили. Значит, она лежала на полу. У меня порой тоже падают вещи, но я аккуратно их поднимаю и сразу вешаю. А как иначе, казалось бы. Но некоторым, видимо, так не кажется.