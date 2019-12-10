Росолье – традиционный эстонский салат к праздничному столу
Этот салат в Эстонии готовят к любому празднику. На первый взгляд, он напоминает любимую многими селедку под шубой, поскольку в его состав входят почти те же ингредиенты, пишет Русский TVNET.
Однако Росолье имеет свой, только ему присущий вкус – уверяют авторы YouTube-канала «Всегда Вкусно», на котором на днях появилось видео с рецептом приготовления этого блюда. Попробуйте и убедитесь сами!
Ингредиенты: картофель - 700 г, свекла - 600 г, филе сельди - 400 г, соленые огурцы - 150 г, яблоко кислое - 1 шт., красный лук - 50 г , майонез - 120 мл, сметана - 120 мл, горчица - 1 ст. л., хрен - 1 ст. л., соль - 1/2 ч. л., яйца куриные - 3 шт., петрушка - 5 г.
Процесс приготовления салата во всех подробностях смотрите на видео!