Чем опасна селедка под шубой

По мнению диетологов, этот популярный салат может не только нанести серьезный удар по здоровью, но и привести к летальному исходу. Как подобное может произойти, выяснял «Рамблер».

Одной из главных причин неприятных последствия новогоднего застолья является неправильное питание в течение всего 31 декабря. Большинство людей, как правило, в этот день из-за хлопот в преддверии новогодней ночи не успевают нормально поесть, поэтому либо не едят совсем, либо кусочничают. А затем, когда появляется возможность отведать лакомства, не контролируют себя и начинают сметать со стола все подчистую. Особенно для человека в такие моменты опасна сельдь под шубой.

В этом салате содержится огромное количество крахмала, который повышает уровень глюкозы в крови. Особенно это опасно для диабетиков и пациентов с преддиабетическим состоянием — для них такое угощение может обернуться летальным исходом.