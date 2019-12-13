Таллинн - город олигархов? Журналистка примерила модные наряды для новогодней вечеринки и ахнула от цен (ГАЛЕРЕЯ)

В чем пойти на корпоратив и что надеть в новогоднюю ночь, чтобы быть самой модной и стильной? Krasotka.ее вооружилась советами шеф-стилиста программы «Модный приговор» Алексея Сухарева и отправилась в Kaubamaja выбирать наряды. В этом нелегком деле нам помогала стилист Анна Кутузова, моделью выступила наша журналистка Елизавета Дмитриева, а украшения предоставила сеть ювелирных магазинов Grenardi.
По словам стилиста, «актуальными трендами остаются яркие цвета, пайетки и стиль диско». Магазины полны сияющих платьев, комбинезонов, брюк и юбок, и среди этого радужного безумия, кажется, довольно сложно найти что-то особенное и по-настоящему модное. Как мы знаем, новый год 2020 - год металлической крысы, то есть уже тут появляется первая подсказка о цветовой гамме. Шубка крысы чаще всего бывает белой, серой и черной. Добавим сюда золотую и серебряную гамму.
ТОП-6 трендовых нарядов для новогодней вечеринки
1. Комбинезоны в фаворе, как и 80-е. Акцент на обнаженные плечи в моде, а это значит, что можно смело их оголить и отправляться на вечеринку. Получится дерзкий и одновременно элегантный образ. Если вы чувствуете себя не слишком удобно, можно накинуть жакет или кардиган с пайетками. Анна Кутузова советует пить меньше жидкости, если вы пришли на вечеринку в комбинезоне!
2. Нарочито увеличенные плечи и рукава-фонарики предлагают сегодня все дизайнеры. Платье от эстонского дизайнера Кирилла Сафонова совмещает в себе несколько актуальных тенденций: огромные рукава, обтягивающий фигуру силуэт и ткань c пайетками.
3. Мужской костюм женщины любили всегда. Этот образ будет удачным и для новогодней вечеринки. Элегантно, женственно, стильно, мягкий бархат снимает часть возможной агрессивности. Белая блузка или сорочка могут быть разными, но очень выигрышно смотрится нежный шелк. «Брючный костюм из нарядной ткани - отличный вариант на многие праздничные мероприятия, - говорит Анна. - Вы можете носить его и в повседневной жизни, меняя аксессуары и избегая чересчур нарядного эффекта».
Бархат - главный герой новогодних вечеринок. Бархатный костюм-двойка имеет довольно жесткую структуру, как и должно быть. Несомненным плюсом бархата является то, что вы можете как собрать total look, одевшись в этот роскошный материал с головы до ног, так и просто позволить себе какую-то деталь, которая сделает весь образ актуальным. На фото: Елизавета Дмитриева. Цена костюма Ted Baker: жакет - 319,99 евро, брюки - 209,99 евро, блузка 169,99 евро
Remo Tõnismäe
4. Еще один актуальный тренд, вернувшийся на прилавки магазинов - черное кружево. Однако к подбору кружевного платья стоит отнестись со всей ответственностью, иначе есть вероятность выглядеть дешево и безвкусно. Ткань не должна быть слишком тонкой, если это не туника поверх платья-сорочки. А рисунок должен быть аккуратным и гармоничным. Профессионал подчеркивает, что «кружево - один из самых «вечных» праздничных вариантов, но в то же время и очень коварный тренд, который при неправильном использовании может добавить возраста. Рекомендую выбирать кружево очень высокого качества из натуральных материалов».
5. Платье с запахом - беспроигрышный вариант для любой фигуры. Оно удачно подчеркнет все, что надо, и придаст вам сексуальности. Но выбирая многослойное платье подобного кроя, обратите внимание на ткань — верхняя должна быть невесомой. В данном случае платье имеет несколько слоев, которые создают и нижнюю юбку, и верхнюю, придают объема, но не утяжеляют фигуру. По словам Анны Кутузовой, «черное платье - готика и 80-е, а это один из самых главных трендов зимы 2020. Чтобы выдержать готический настрой, советую к платью надеть грубые ботинки на шнуровке или босоножки на платформе».
6. Яркие туалеты с пайетками пастельных оттенков остаются неизменным мастхэвом на новогодних мероприятиях. Даже существует стереотип на эту тему, а некоторые считают пайетки моветоном. Но если вы решили отдать предпочтение стилю диско, то выберете золотые оттенки — они принесут вам удачу в новом 2020-м. «Кто не решается облачиться в пайетки с ног до головы, может выбрать что-то одно - топ или юбку, - советует стилист. - Если такой комплект хочет надеть блондинка, то советую воспользоваться помадой драматичного тона».
Как подобрать аксессуары? Золото — это неизменный символ ювелирного искусства и идеально подходит для встречи Нового 2020 года. «На пике моды броские украшения, - говорит директор сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра. - Они удивляют разнообразием форм и фактур, в моде ассиметрия, массивные детали - как в 80-х, необычные комбинации, например, блестящего и матового золота. Потрясающими для новогоднего вечера станут серьги-кисти или серьги с бахромой. Они зрительно удлиняют лицо, подчеркивают линию шеи, подходят к роскошным струящимся платьям. Очень нежный и аристократичный тренд — переливающийся перламутр, и не стоит забывать о разноцветных драгоценных камнях, которые можно подбирать в цвет вашего платья, или, наоборот, сыграть на контрасте. Чтобы создать образ сильной личности, достаточно будет одного массивного изделия, например, кольца. Крупное, широкое кольцо только подчеркнет утонченность женской натуры».
Стилист Анна Кутузова напоминает, что гардероб должен работать. «Если вы тратите деньги на какую-то вещь, надо ее носить чаще, чем раз в год, чтобы она не висела мертвым грузом. Старайтесь покупать такие платья, которые наденете после праздника. Женщины часто стесняются надевать яркое платье на каждый день, поэтому вариант брючного костюма, разбавленного неформальными аксессуарами, лучший вариант, чем вложение в дорогое яркое платье. И соблюдайте дресс-код, если он заявлен в приглашение на праздничное мероприятие. Иначе вы демонстрируете неуважение к тем, кто вас пригласил».
Сияйте в новогоднюю ночь на все 100 процентов!