Таллинн - город олигархов? Журналистка примерила модные наряды для новогодней вечеринки и ахнула от цен (ГАЛЕРЕЯ)

По словам стилиста, «актуальными трендами остаются яркие цвета, пайетки и стиль диско». Магазины полны сияющих платьев, комбинезонов, брюк и юбок, и среди этого радужного безумия, кажется, довольно сложно найти что-то особенное и по-настоящему модное. Как мы знаем, новый год 2020 - год металлической крысы, то есть уже тут появляется первая подсказка о цветовой гамме. Шубка крысы чаще всего бывает белой, серой и черной. Добавим сюда золотую и серебряную гамму.

ТОП-6 трендовых нарядов для новогодней вечеринки

1. Комбинезоны в фаворе, как и 80-е. Акцент на обнаженные плечи в моде, а это значит, что можно смело их оголить и отправляться на вечеринку. Получится дерзкий и одновременно элегантный образ. Если вы чувствуете себя не слишком удобно, можно накинуть жакет или кардиган с пайетками. Анна Кутузова советует пить меньше жидкости, если вы пришли на вечеринку в комбинезоне!

Комбинезон из бархатной ткани, верх которого отсылает к модным в сезоне элементам бельевого стиля. Комбинезон Ted Baker 319,99 евро. На фото: Елизавета Дмитриева. ФОТО: Remo Tõnismäe

2. Нарочито увеличенные плечи и рукава-фонарики предлагают сегодня все дизайнеры. Платье от эстонского дизайнера Кирилла Сафонова совмещает в себе несколько актуальных тенденций: огромные рукава, обтягивающий фигуру силуэт и ткань c пайетками.

Для такого великолепного платья нужна модельная фигура. Талию можно подчеркивать или обойтись без тонкого ремешка. На фото: Елизавета Дмитриева. Цена платья: 289,99 евро ФОТО: Remo Tõnismäe

3. Мужской костюм женщины любили всегда. Этот образ будет удачным и для новогодней вечеринки. Элегантно, женственно, стильно, мягкий бархат снимает часть возможной агрессивности. Белая блузка или сорочка могут быть разными, но очень выигрышно смотрится нежный шелк. «Брючный костюм из нарядной ткани - отличный вариант на многие праздничные мероприятия, - говорит Анна. - Вы можете носить его и в повседневной жизни, меняя аксессуары и избегая чересчур нарядного эффекта».

Бархат - главный герой новогодних вечеринок. Бархатный костюм-двойка имеет довольно жесткую структуру, как и должно быть. Несомненным плюсом бархата является то, что вы можете как собрать total look, одевшись в этот роскошный материал с головы до ног, так и просто позволить себе какую-то деталь, которая сделает весь образ актуальным. На фото: Елизавета Дмитриева. Цена костюма Ted Baker: жакет - 319,99 евро, брюки - 209,99 евро, блузка 169,99 евро Remo Tõnismäe

4. Еще один актуальный тренд, вернувшийся на прилавки магазинов - черное кружево. Однако к подбору кружевного платья стоит отнестись со всей ответственностью, иначе есть вероятность выглядеть дешево и безвкусно. Ткань не должна быть слишком тонкой, если это не туника поверх платья-сорочки. А рисунок должен быть аккуратным и гармоничным. Профессионал подчеркивает, что «кружево - один из самых «вечных» праздничных вариантов, но в то же время и очень коварный тренд, который при неправильном использовании может добавить возраста. Рекомендую выбирать кружево очень высокого качества из натуральных материалов».

Кружево создает элегантный образ, в котором можно отметить Новый год 2020 не только в кругу коллег на шумной вечеринке, но и среди близких людей. Платье Michael Kors - 399,99 евро. На фото: Елизавета Дмитриева ФОТО: Remo Tõnismäe