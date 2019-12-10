Шесть самых вредных блюд на новогоднем столе (и чем их заменить)

Но если подойти к вопросу праздничных кулинарных изысков с медицинской точки зрения, то факт того, что многие мастхэвы новогоднего стола могут нанести существенный урон организму, становится очевидным. Чтобы встретить 2020-й с огоньком, но не расплачиваться за это плохим самочувствием, рассказываем о тех блюдах на праздничном застолье, с которыми следует быть особенно осторожными.

Маринады

Соль, сахар, специи, уксус, вино – эти компоненты часто фигурируют в составе маринада. Надо сказать, что в комбинации с оливье, бутербродами с икрой и другими маст-хэвами новогоднего стола маринованные изделия могут сыграть как положительную роль, так и отрицательную. С одной стороны, маринад повышает интенсивность пищеварения, с другой – увеличивает аппетит, так что риск переесть автоматически повышается.

Если выбирать между маринованными и солеными продуктами для новогоднего стола, то выбор лучше сделать в пользу соленостей – в последних нет уксуса, и с ними ваш желудок будет чувствовать себя комфортнее. Однако и с ними нужно быть начеку: при неумеренном потреблении соленья могут легко раздражать слизистую и привести к неприятным ощущениям в животе.

Газированные напитки

Знали ли вы, что, например, в одном литре кока-колы содержится до 100 гр сахара, а его энергетическая ценность достигает 400 ккал? Теперь вы понимаете, что газированные напитки – первые претенденты на вылет из продуктового списка для предновогоднего похода в магазин. И это не говоря о красителях, подсластителях и ортофосфорной кислоте, которая, к слову, вымывает из организма драгоценный кальций. Вывод: заменяем газировку на более щадящие напитки – такие, как бабушкин компот и пряные чаи.

Многосоставные и слоеные салаты

Традиционные оливье и мимоза – пожалуй, самые любимые и родные блюда, возглавляющие новогодний стол. Но факт есть факт: оба салаты относятся к сложным многослойным блюдам, в состав которых идут самые разнообразные компоненты. Но в этом и заключается проблема: многие из них трудно перевариваются в сочетании друг с другом, а в комплекте с майонезом и другими соусами этот процесс только усложняется.

Облегчить ситуацию помогут нежирная сметана, обезжиренный йогурт, а также замена некоторых высококалорийных компонентов низкокалорийными: например, в оливье вместо любимой колбасы можно добавить отварное мясо, а вместо соленых огурчиков нарезать обычные свежие.

Торты и пирожные

Ну, и какой же новогодний стол без сладкого завершения? Только важный момент: после такого приятного финала ваш желудок вряд ли поблагодарит вас, если до этого вы умудрились распробовать каждое блюдо – от маринованных огурчиков до мяса по-французски. Кекс, кусочек торта с обильным слоем крема или пампушки с шоколадом – учтите, что каждый из этих guilty pleasures будет стоить вам как минимум 500 калорий, а под самый конец застолья это уже не шуточная цифра. Попробуйте заменить сладости фруктами – витаминный заряд даже в новогоднюю ночь вам точно не помешает.

Тарталетки

Тарталетки – не самое легкое испытание для пищеварения, особенно в качестве закуски в новогоднюю ночь. Сочетание калорийного теста с не менее калорийной начинкой, в которую может входить буквально все – от маслин до креветок, заставляет задуматься – а нужны ли они вообще? Для уменьшения калорийности диетологи советуют заменить тесто вариантом канапе на шпажках – это изящная альтернатива, за которую вам не придется расплачиваться лишним весом и коликами в животе.

Мандарины

Самый что ни на есть новогодний фрукт мандарин обладает массой полезных свойств: в большом количестве в нем содержатся такие вещества, как бета-каротин, калий, витамин А и антиоксиданты. Однако в новогоднюю ночь мы часто забываем о чувстве меры и едим мандарины в огромных количествах (а кто-то начинает объедаться ими намного раньше), и тогда плюсы плавно превращаются в минусы.