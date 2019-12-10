37-летняя Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой — актриса подарила своему супругу, 38-летнейму Адаму Шульману, малыша. Об этом стало известно во время недавней прогулки звездного семейства. Тогда папарацци заметили в руках супругов детскую переноску с младенцем. Правда сами новоиспеченные родители радостную новость не прокомментировали, передает Viva .

Отметим, что о беременности Энн стало известно еще летом. Об этом звезда рассказала сама, опубликовав соответствующее фото в своем Instagram. По словам Хэтэуэй, чтобы забеременить во второй раз, ей пришлось пройти «настоящий ад».