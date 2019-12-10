Не болей: пять советов, которые облегчат грипп и ускорят выздоровление

Старая шутка: если простуду не лечить, она проходит за неделю, а если лечить — за семь дней. Как и в любой шутке, здесь есть только доля юмора и очень много правды. Но даже если мы не можем ускорить выздоровление, в наших силах сделать процесс болезни менее тяжелым и неприятным. Итак, вот несколько трюков, которые помогут облегчить течение болезни и уменьшить нагрузку на организм.

Жалуйтесь и просите поддержки

Болеющий человек капризен, ему хочется внимания и поддержки — и, как выяснили ученые, не просто так. Обзор исследований, опубликованных в 2015 году в Европейском журнале вопросов обезболивания, подтвердил: в случаях, когда к больным окружающие проявляли эмпатию, жалели их и сочувствовали им, боль действительно становилась меньше. Так что не стесняйтесь просить поддержки и жаловаться — сейчас это и правда лекарство.

Смейтесь

Заболели? Самое время посмотреть хорошую комедию, почитать юмористические паблики в соцсетях или перечитать Ильфа и Петрова или Жванецкого. Смех укрепляет нашу иммунную систему, уменьшает чувство боли и снимает стресс — именно то, что нужно во время болезни.

Спите правильно

Хороший ночной сон необходим, если вы заболели: недавнее исследование подтвердило, что те пациенты, которые много и хорошо спали, в итоге выздоравливали от гриппа и других вирусных заболеваний намного быстрее. Но насморк и кашель — не то, что способствует хорошему ночному отдыху. Чтобы обеспечить себе хороший сон, организуйте спальное место так, чтобы ваша голова была достаточно высоко приподнята — например, разместите под матрасом со стороны изголовья книги или другие объемные крепкие предметы.

Ешьте куриные и овощные супы

Куриный бульон , которым во время болезни кормили нас наши мамы и бабушки, и правда лекарство: горячая жирная жидкость помогает поддерживать влажность слизистых носа, а также разжижает мокроту в легких и облегчает кашель. Наконец, куриный бульон — один из способов поддержать иммунитет и дать организму еще немного сил, чтобы бороться с вирусом.

Пейте больше чая