Какая обувь укорачивает ноги: стилист назвала самые «коварные» модели

Ботильоны по щиколотку

Ботильоны на каблуке по щиколотку или ботинки челси на плоской подошве имеют тенденцию укорачивать ноги. Особенно, если сочетать их некорректно. Выбирая модели черного цвета, носи их с плотными черными колготками, либо с брюками. При комбинации такой обуви с юбками до колена, есть риск, что ноги будут выглядеть короче и полнее. Так что, стоит либо подбирать такую обувь в бежевом оттенке, чтобы можно было носить с голыми ногами.

Балетки

Эта модель обуви в принципе идет не всем — лучше всего она смотрится на девушках с длинными худощавыми ногами. Если же ты не представляешь жизни без балеток, то отдай предпочтение светлым моделям, которые не сильно контрастируют с оттенком кожи. Выбирай также балетки жесткой формы и на совсем небольшом каблуке — даже 0,5 см сыграют роль. Носить балетки лучше с юбками миди, либо с брюками или джинсами на высокой талии — так ты визуально вытянешь силуэт и подчеркнешь длину ног.

Туфли с ремешками на щиколотке

Любые перемычки и ремешки в области щиколотки «режут» ногу и делают ее короче. Особенно, если эти ремешки широкие или если они не по размеру и врезаются в ногу. Так что, как бы ни украшала обувь на каблуке, наличие ремешка может серьезно испортить всю картину. Здесь к спасению снова придут сочетания с миди и макси юбками, с брюками, или же использование колготок в тон.

Ботинки на платформе и толстом каблуке