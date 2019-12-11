Как приготовить самый вкусный апельсиновый джем

Этот рецепт апельсинового джема достаточно простой, но когда вы его приготовите, то больше никогда не захотите покупать варенье в магазине, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Один кг долек апельсина
- От 750 г до одного кг (четыре-пять чашек) сахара
- Сок одного апельсина
- Сок одного лимона
- Стакан тертой апельсиновой корки (по желанию)
Способ приготовления:
- Если вы хотите добавить апельсиновые корки в джем, снимите только оранжевый слой цедры, иначе варенье будет горчить. Удалите и выбросите белую часть кожуры.
- Разрежьте апельсины на кусочки по одному сантиметру, добавьте сахар и дайте постоять несколько часов, чтобы выделился сок. Удалите семечки (они будут плавать на поверхности).
- В кастрюлю добавьте кусочки апельсинов, сахар, лимонный и апельсиновый соки. Доведите до кипения на небольшом огне, время от времени помешивая.
- Когда смесь закипит, уменьшите нагрев до минимума и перемешивайте каждые несколько минут, чтобы убедиться, что она не прилипает ко дну кастрюли.
- Варите на небольшом огне, пока джем не выпарится на две трети (это займет от одного до полутора часов).
- Если вы планируете добавить апельсиновую цедру, сделайте это, когда смесь уварится наполовину (через 40-50 минут после начала приготовления).
- Дать джему полностью остыть вдали от любых источников влаги. Желательно накрыть кастрюлю чистым полотенцем, но не крышкой, потому что на ней будут собираться капли конденсата.
Как хранить джем:
Как только смесь охладится, перелейте ее в стерилизованные банки. Храните джем в сухом прохладном месте.