СМОТРИ ⟩ Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет

Новоиспеченной «Мисс Вселенной», Зозибини Тунци, досталась не только корона и почетное первое место, но и роскошный годовой контракт. В него входят услуги стилистов, гардероб, обучение в престижной актерской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке и крупный денежный приз. Lenta заглянула в Instagram-аккаунт южноафриканки и узнала, чем она живет.

Титул «Мисс Вселенная 2019» перешел к 26-летней Зозибини Тунци от победительницы прошлого года — филиппинки Катрионы Грэй. В финале конкурса она надела на южноафриканку корону и поздравила ее с победой.

Тунци родилась в южноафриканском городе Тсоло, Восточная Капская провинция, а выросла в одной из окрестных деревень. Когда Зозибини Тунци повзрослела, она переехала в Кейптаун — одну из столиц ЮАР. Там в 2018 году она получила степень бакалавра в области связей с общественностью и управлением имиджем в Технологическом университете.

Карьеру модели Зозибини Тунци начала в 2017 году, когда вошла в список 26 полуфиналисток «Мисс Южно-Африканская Республика 2017». Тогда девушка не заняла призовое место. Однако в 2019 году она вновь поучаствовала в национальном конкурсе и на этот раз удостоилась победы.

Зозибини Тунци сразилась за звание самой красивой женщины Вселенной с 90 победительницами национальных конкурсов красоты со всего мира. Второе место на конкурсе заняла представительница Пуэрто-Рико, 24-летняя Мэдисон Андерсон, а третье — 25-летняя София Арагон из Мексики.

Зозибини Тунци активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов. Девушка пропагандирует естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какими их создала природа.

Я мечтаю, чтобы у каждой женщины хватило смелости заявить о себе. И принять себя такой, какая она есть,

— признается Зозибини Тунци в своем Instagram-аккаунте.

Именно ваши несовершенства делают вас такими уникальными. Так что сделайте миру одолжение и выйдите на свет во всей своей красе!,

— дбавила Зозибини.

За три месяца до победы на конкурсе «Мисс Вселенная 2019» Зозибини Тунци совершила свою первую международную поездку — девушка побывала на неделе моды в Нью-Йорке.

Свою победу на конкурсе «Мисс Вселенная» Зозибини Тунци посвятила родителям.

Я добилась всего благодаря вам. Вы подарили мне жизнь и дали достойное воспитание. Именно поэтому я стою здесь, вдали от родины, но точно знаю, где мои корни,

— написала королева красоты в своем Instagram-аккаунте.

Я глубоко благодарна вам и надеюсь, что вы будете мной гордиться. Мной и каждым днем моей жизни,

— лобавила Зозибини в заключение.