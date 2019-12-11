Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2020 год

Старайтесь также быть более внимательными и чуткими по отношению к близким и ко второй половинке, если хотите, чтобы 2020 год прошел на максимально оптимистичной волне.

Овен

Овны могут оттолкнуть противоположный пол и любовь целом, так как в начале года звезды и планеты попробуют активизировать самые ужасные привычки этих людей. С ними будет трудно найти общий язык, но всё может изменить в лучшую сторону их врожденная доброта. Овны могут расположить окружающих к себе в 2020 году, если постараются стать более отзывчивыми. Ближе к концу года энергетика планет будет неподходящей для выяснения отношений, ссор и конфликтов. По этой причине Овнам лучше держать себя в руках и не проявлять ревность, ведь она убивает любовь.

Телец

У одиноких Тельцов уже в первые дни и недели года на горизонте могут возникнуть очень интересные люди, с которыми можно было бы подружиться, в которых можно влюбиться. Нужно с первых дней окунуться в любовь и дать понять тому, кто нравится, что это не простые отношения. Всем, кто уже в браке или давно влюблен, звезды советуют выйти на тропу честности. Фальшь и ложь могут сыграть негативную роль, из-за чего даже самые крепкие отношения придут в упадок. Также Тельцам могут пригодиться советы для повышения энергетики.

Близнецы

Добиваться желаемых результатов в любви и в других сферах жизни Близнецам мешают негативные установки. От них стоит избавиться как можно раньше. Для этого этим людям нужно почаще говорить себе, что им сопутствует удача. Необходимо поверить в себя и перестать сомневаться. Сомнения могут стать камнем преткновения для представителей этого Знака в любовной сфере, потому что именно уверенность в себе делает их максимально харизматичными и обаятельными. В 2020 году нужно быть собой — веселыми, добрыми и яркими людьми.

Рак

Ракам необходимо проявлять некоторую осторожность в общении с мстительными знаками Зодиака. Также им самим не стоит таить в себе обиды и вынашивать планы мести. Они забирают силы и время, которые играют определяющую роль в любовных успехах. Звезды и планеты сделают Раков более восприимчивыми, повысят их эмпатию. Это позволит им лучше понимать чувства окружающих, оказывать помощь родственникам и друзьям. 2020 год хорош для романтики, любовных приключений и свадьбы.

Лев