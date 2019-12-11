Ср, 11.12.2019

Блогер Давид Манукян публично признался в любви Ольге Бузовой

Ольга Бузова

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Звезды продолжают подогревать слухи о своем романе, пишет «Лиза».

Блогер Давид Манукян (Дава) и певица Ольга Бузова продолжают форсировать слухи о своем романе. Недавно знаменитости появились вместе в одном из московских ресторанов.

На днях Дава утвердительно ответил на чей-то вопрос «Ты меня любишь?» в Instagram-сторис. Несмотря на то что блогер не назвал имя своей возлюбленной, поклонники решили, что это Бузова.

Ранее звезда «Дома-2» на несколько дней пропала из соцсетей, а после «засветила» кольцо на безымянном пальце. Когда выяснилось, что Бузова летала в Италию, фанаты певицы решили, что Дава отдыхал вместе с ней и сделал Ольге предложение.

Сами знаменитости никак не комментируют подобные предположения. 

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