Блогер Давид Манукян публично признался в любви Ольге Бузовой

Блогер Давид Манукян (Дава) и певица Ольга Бузова продолжают форсировать слухи о своем романе. Недавно знаменитости появились вместе в одном из московских ресторанов.

На днях Дава утвердительно ответил на чей-то вопрос «Ты меня любишь?» в Instagram-сторис. Несмотря на то что блогер не назвал имя своей возлюбленной, поклонники решили, что это Бузова.

Ранее звезда «Дома-2» на несколько дней пропала из соцсетей, а после «засветила» кольцо на безымянном пальце. Когда выяснилось, что Бузова летала в Италию, фанаты певицы решили, что Дава отдыхал вместе с ней и сделал Ольге предложение.