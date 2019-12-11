Зашкаливающая забота: ошибки в уходе за кожей, которые вас старят

Вы все время заботитесь о состоянии своей кожи, покупаете дорогие уходовые средства, а у подруги все равно морщинок меньше? Возможно, вы что-то делаете не так? Разбираемся вместе с косметологом Алексеем Едемским и журналом «Домашний Очаг» и выясняем, какие привычки могут привести к быстрому старению.
1. Не будьте фанаткой умываний и пилингов
Вы из тех, кто литрами тратит гель для умывания в надежде смыть всю грязь большого города и очистить поры? Тогда пора узнать, что частое умывание с помощью специальных средств обезвоживает кожу. Чрезмерное «очищение» смывает кожное сало, которое является природным увлажнителем и к тому препятствует размножению бактерий.
А если сюда добавить страстную любовь к скрабам, пилингам и лазерным шлифовкам, можно считать, что вашей коже наносится двойной удар. Удаление поверхностных слоев кожи, конечно, может помочь ей сиять и выглядеть более ухоженной, но злоупотребление подобными процедурами истончают дерму, делая гиперчувствительной. Регулярные травмирующие косметологические процедуры могут приводить к формированию пигментации кожи, а еще вызывать телеангиэктазии (купероз! Выглядит последнее примерно так же устрашающе, как звучит: речь идет о расширении мелких сосудов кожи — это те самые сосудистые звездочки или сеточки, не имеющие ничего общего со здоровым румянцем на щеках.
2. Не уповайте на патчи для кожи вокруг глаз
Патчи — одно из самых модных уходовых средств последнего времени. Эти чудодейственные наклейки под глаза обожают бьюти-блогеры, звезды и все, кто следят за собой. А ведь, если разобраться, они не омолаживают нашу кожу. Эффект избавления от мелких морщинок под глазами достигается за счёт микроотёка, возникающего на коже. Патчи работают так: одни их компоненты увлажняют кожу, а другие — образуют плёнку, которая не даёт влаге испаряться. В результате этого появляется микроотёк: он растягивает кожу и тем самым разглаживает морщинки. Старайтесь пользоваться патчами по мере острой необходимости (и лучше в утренние часы) — благо, при этом отекает лишь кожа, мягкие ткани лица этот процесс не затрагивает. Злоупотребление этим модным средством может привести к тому, что на регулярно растягиваемой коже под глазами мелких морщинок со временем станет только больше.
3. Не используйте косметику перед сном
Если у вас есть привычка мазать лицо кремом, отправляясь в постель, пора срочно от нее отказаться! Во время сна кровь активно циркулирует в области головы. Кремы же препятствуют испарению влаги с поверхности кожи. В результате лицо отекает, кожа растягивается, что со временем увеличивает образование мелких морщинок (совсем как в случае со злоупотреблением патчами). Лучше всего использовать уходовую косметику за 3−4 часа до сна. И если уж вы забыли наложить крем заблаговременно и опомнились перед тем, как нырять в кровать, то лучше перенести процедуру до следующего раза.
4. Не подсаживайтесья на «уколы красоты» и косметику в раннем возрасте
Если руководствоваться тенденциями в соцсетях, то пользоваться декоративной косметикой и уходовой косметикой нужно начинать уже лет в 12−13, а к 18 годам пора бы уже и инъекции какие-нибудь сделать. Но эксперт уверяет: всему свое время! Активное умывание с различными увлажняющими и тонизирующими средствами в юном возрасте приводит к раннему старению кожи и может вызвать появление акне. И «уколы красоты» без видимых причин и возрастных показаний лучше не делать. Бесконтрольное инъекционное увлажнение — в первую очередь это касается введения гиалуроновой кислоты — может привести к тому, что организм перестанет вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту в достаточном количестве. Со временем кожа будет выглядеть хуже, чем могла бы, и вы уже просто не сможете обойтись без искусственного поддержания ее водного баланса.
5. Не переусердствуйте с инъекциями
Прежде чем осуществить мечту о пухлых губках, несколько раз подумайте! Чрезмерное использование гиалуроновой кислоты в качестве филлеров, увеличивающих объём, со временем растягивают слизистую. А если вы захотите вывести филлер, то губы станут морщинистыми.
Не стоит слишком часто прибегать и к инъекциям ботулотоксина. Так как это биологический препарат, то к нему может выработаться иммунитет, и он просто перестанет действовать. Поэтому действуйте строго по инструкции, гласящей, что делать инъекции этого препарата стоит не чаще одного раза в три месяца.
6. Не ешьте слишком много сладкого
Вот вам еще один факт в копилку «ужастиков» про сахар: оказывается, сахар способен изменить структуру коллагена. Это приводит к тому, что коллаген не расщепляется, так как организм просто не может его «распознать». В итоге «старый» коллаген накапливается, а новый не образуется. Кроме того, сахар влияет и на состав кожного сала. Оно становится более вязким и закупоривает протоки сальных желез, из-за чего усиливаются всевозможные воспаления на коже.
7. Не пренебрегайте защитой от солнца!
Считаешь, что загар вам к лицу? Постарайтесь пересмотреть свои взгляды на прекрасное. Под воздействием ультрафиолета кожа обезвоживается, накапливается патологический пигмент, изменяется структура коллагена, что в совокупности способствует образованию морщин… А если сюда добавить риск развития онкологических заболеваний (особенно если у тебя есть новообразования в виде родинок), то захочется сразу убежать в тень. Вот оттуда-то лучше всего и любоваться солнцем… И, конечно, через солнечные очки — мелкие морщинки вокруг глаз от постоянного прищуривания еще никто не отменял!