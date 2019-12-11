Зашкаливающая забота: ошибки в уходе за кожей, которые вас старят

1. Не будьте фанаткой умываний и пилингов

Вы из тех, кто литрами тратит гель для умывания в надежде смыть всю грязь большого города и очистить поры? Тогда пора узнать, что частое умывание с помощью специальных средств обезвоживает кожу. Чрезмерное «очищение» смывает кожное сало, которое является природным увлажнителем и к тому препятствует размножению бактерий.

А если сюда добавить страстную любовь к скрабам, пилингам и лазерным шлифовкам, можно считать, что вашей коже наносится двойной удар. Удаление поверхностных слоев кожи, конечно, может помочь ей сиять и выглядеть более ухоженной, но злоупотребление подобными процедурами истончают дерму, делая гиперчувствительной. Регулярные травмирующие косметологические процедуры могут приводить к формированию пигментации кожи, а еще вызывать телеангиэктазии (купероз! Выглядит последнее примерно так же устрашающе, как звучит: речь идет о расширении мелких сосудов кожи — это те самые сосудистые звездочки или сеточки, не имеющие ничего общего со здоровым румянцем на щеках.

2. Не уповайте на патчи для кожи вокруг глаз

Патчи — одно из самых модных уходовых средств последнего времени. Эти чудодейственные наклейки под глаза обожают бьюти-блогеры, звезды и все, кто следят за собой. А ведь, если разобраться, они не омолаживают нашу кожу. Эффект избавления от мелких морщинок под глазами достигается за счёт микроотёка, возникающего на коже. Патчи работают так: одни их компоненты увлажняют кожу, а другие — образуют плёнку, которая не даёт влаге испаряться. В результате этого появляется микроотёк: он растягивает кожу и тем самым разглаживает морщинки. Старайтесь пользоваться патчами по мере острой необходимости (и лучше в утренние часы) — благо, при этом отекает лишь кожа, мягкие ткани лица этот процесс не затрагивает. Злоупотребление этим модным средством может привести к тому, что на регулярно растягиваемой коже под глазами мелких морщинок со временем станет только больше.

3. Не используйте косметику перед сном

Если у вас есть привычка мазать лицо кремом, отправляясь в постель, пора срочно от нее отказаться! Во время сна кровь активно циркулирует в области головы. Кремы же препятствуют испарению влаги с поверхности кожи. В результате лицо отекает, кожа растягивается, что со временем увеличивает образование мелких морщинок (совсем как в случае со злоупотреблением патчами). Лучше всего использовать уходовую косметику за 3−4 часа до сна. И если уж вы забыли наложить крем заблаговременно и опомнились перед тем, как нырять в кровать, то лучше перенести процедуру до следующего раза.

4. Не подсаживайтесья на «уколы красоты» и косметику в раннем возрасте