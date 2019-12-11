Повышенная температура? Восемь признаков того, что пора срочно вызывать врача

Высокая температура — это неприятно, но скорее полезно. Именно с помощью нагрева наше тело пытается поразить очередного захватчика — вирус, бактерию или любого другого неприятеля. Но в некоторых случаях высокая температура может быть сигналом к немедленному обращению к врачу — и важно этот сигнал не пропустить.
Длительная высокая температура
Если ваша температура превышает 38 градусов в течение трех дней, вам обязательно стоит обратиться к врачу. Возможно, в организме развивается инфекция и требуется серьезная артиллерия — например, антибиотики (кстати, внимательно изучите те случаи, когда антибиотики необходимы — и те, когда без них лучше обойтись).
Боль в нижней правой части живота
«Острый живот» — это обязательная причина обратиться к врачу, специалисты ни в коем случае не рекомендуют терпеть боль или тем более «глушить» ее обезболивающими. Но если к болевым ощущениям добавляется еще и жар, надо срочно вызывать «Скорую» — возможно, речь идет об аппендиците, а в этом случае дорога каждая минута.
Боли в пояснице и кровь в моче
Если у вас болезненные мочеиспускания, боли в области таза и поясницы, кровь в моче и при этом — жар, тоже не стоит откладывать визит к врачу. Комплекс этих симптомов может предупреждать о развивающейся инфекции мочеполовой системы, и это тот случай, когда могут понадобиться серьезные меры.
Боли в горле
Сейчас гнойная ангина лечится комплексом препаратов, но еще сто лет назад от нее умирали — и это повод всерьез относиться к высокой температуре, развивающейся на фоне сильных болей в горле, особенно если эти симптомы сопровождаются тошнотой и головной болью. Запущенная стрептококковая ангина может привести к развитию инфекции сердечных клапанов, а это по‑настоящему серьезно.
Желудочное расстройство
Это может быть пищевое отравление, а может оказаться симптомами болезни Крона, язвенного колита, целиакии. Все эти болезни вызывают диарею, обезвоживание — и, как следствие, высокую температуру. Так что обратитесь к врачу и попросите его провести исследование органов пищеварительного тракта.
Тромб
Высокая температура также может сопровождать образование тромба — особенно если он переместился к легким. Особенно опасно, если лихорадка сопровождается учащенным сердцебиением и одышкой. Но даже если нет этих симптомов, проверьте, нет ли отеков на ногах, а также нет ли небольших припухлостей на нижних конечностях — все это может быть симптомом образующегося тромба.
Боли в суставах
Неожиданная беспричинная лихорадка может быть вызвана артритом, особенно если речь идет о ревматоидном. Воспалительный процесс, который вызывает это заболевание, приводит к повышению температуры — а еще к боли в суставах и теле, которая особенно сильна по утрам. Стоит обратиться к врачу.
Одышка и усталость
Одышка, особенно сопровождающаяся чувством сильной усталости и высокой температуры — повод обратиться к врачу как можно скорее. Речь вполне может идти о пневмонии: во время воспаления легких в кровь поступает меньше кислорода и мозг и сердце не получают достаточно «топлива». И, конечно же, если в дополнение к этим симптомом вы ощущаете кашель и боли в груди, срочно обращайтесь к врачу.