Повышенная температура? Восемь признаков того, что пора срочно вызывать врача

Высокая температура — это неприятно, но скорее полезно. Именно с помощью нагрева наше тело пытается поразить очередного захватчика — вирус, бактерию или любого другого неприятеля. Но в некоторых случаях высокая температура может быть сигналом к немедленному обращению к врачу — и важно этот сигнал не пропустить.

Длительная высокая температура

Если ваша температура превышает 38 градусов в течение трех дней, вам обязательно стоит обратиться к врачу. Возможно, в организме развивается инфекция и требуется серьезная артиллерия — например, антибиотики (кстати, внимательно изучите те случаи, когда антибиотики необходимы — и те, когда без них лучше обойтись).

Боль в нижней правой части живота

«Острый живот» — это обязательная причина обратиться к врачу, специалисты ни в коем случае не рекомендуют терпеть боль или тем более «глушить» ее обезболивающими. Но если к болевым ощущениям добавляется еще и жар, надо срочно вызывать «Скорую» — возможно, речь идет об аппендиците, а в этом случае дорога каждая минута.

Боли в пояснице и кровь в моче

Если у вас болезненные мочеиспускания, боли в области таза и поясницы, кровь в моче и при этом — жар, тоже не стоит откладывать визит к врачу. Комплекс этих симптомов может предупреждать о развивающейся инфекции мочеполовой системы, и это тот случай, когда могут понадобиться серьезные меры.

Боли в горле

Сейчас гнойная ангина лечится комплексом препаратов, но еще сто лет назад от нее умирали — и это повод всерьез относиться к высокой температуре, развивающейся на фоне сильных болей в горле, особенно если эти симптомы сопровождаются тошнотой и головной болью. Запущенная стрептококковая ангина может привести к развитию инфекции сердечных клапанов, а это по‑настоящему серьезно.

Желудочное расстройство

Это может быть пищевое отравление, а может оказаться симптомами болезни Крона, язвенного колита, целиакии. Все эти болезни вызывают диарею, обезвоживание — и, как следствие, высокую температуру. Так что обратитесь к врачу и попросите его провести исследование органов пищеварительного тракта.

Тромб

Высокая температура также может сопровождать образование тромба — особенно если он переместился к легким. Особенно опасно, если лихорадка сопровождается учащенным сердцебиением и одышкой. Но даже если нет этих симптомов, проверьте, нет ли отеков на ногах, а также нет ли небольших припухлостей на нижних конечностях — все это может быть симптомом образующегося тромба.

Боли в суставах

Неожиданная беспричинная лихорадка может быть вызвана артритом, особенно если речь идет о ревматоидном. Воспалительный процесс, который вызывает это заболевание, приводит к повышению температуры — а еще к боли в суставах и теле, которая особенно сильна по утрам. Стоит обратиться к врачу.

Одышка и усталость