Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой

Приготовьте картошку со свеклой. Рецептом делится Утро.ру со ссылкой на Яндекс Дзен канала «Кулинарный микс».

Ингредиенты

Для приготовления нужны 600 граммов картофеля и вдвое меньше свеклы, две-три столовые ложки растительного масла, пять зубчиков чеснока, соль, перец и укроп.

Как готовить картошку со свеклой

Маслом нужно смазать любую форму для запекания. Очищенные и порезанные на кусочки картофель и свеклу произвольно выложить в форму. Туда же положить два зубчика чеснока, которые необязательно чистить. Все это посолить и поперчить.

Оставшиеся овощи в таком же виде доложить в форму, добавить еще соли, перца и три зубчика чеснока. Сверху овощи поливаются еще одной-двумя ложками масла, посыпаются укропом и накрываются фольгой.