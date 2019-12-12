СМОТРИ! ⟩ Это ли не самый дорогой адвент-каледарь?

Все знают, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Ювелирная компания Tiffany & Co. предлагает клиентам с тугими кошельками адвент-календарь, наполненный драгоценными камнями.
В этом году всемирно известная ювелирная компания Tiffany & Co. выпустила первый за свою историю адвент-календарь, пишет Kodustiil со ссылкой на townandcountrymag.com.
Календарь, стоимостью 101 тысячу евро, 1,2 метра в высоту. В каждом окошке его обладательницу ждет заветная маленькая голубая коробочка с ювелирным украшением или другим роскошным подарком.