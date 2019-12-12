Чт, 12.12.2019

СМОТРИ! ⟩ Это ли не самый дорогой адвент-каледарь?

Tiffany & Co

ФОТО: Shutterstock

Все знают, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Ювелирная компания Tiffany & Co. предлагает клиентам с тугими кошельками адвент-календарь, наполненный драгоценными камнями.

В этом году всемирно известная ювелирная компания Tiffany & Co. выпустила первый за свою историю адвент-календарь, пишет Kodustiil со ссылкой на townandcountrymag.com.

Календарь, стоимостью 101 тысячу евро, 1,2 метра в высоту. В каждом окошке его обладательницу ждет заветная маленькая голубая коробочка с ювелирным украшением или другим роскошным подарком.

Адвент-календарь от Tiffany

ФОТО: Tiffany & Co/AP/Scanpix

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