Но бывает и так, что ярлыка нет или выцвел, упаковку давно выбросили, а решить при какой температуре стирать постельное белье в машинке нужно уже сейчас. В таких случаях смотрите на цвет и ткань из которой сшито постельное белье.

Хлопок. Бязь. Биоматин. Перкаль. Сатин. Поплин

Стирать это постельное белье можно при температуре не выше 40 градусов. Если используете сушку, то сушите постельное белье при щадящем режиме.

Шелк

Стирать шелковое постельное белье при температуре не выше 30 градусов только в режиме деликатной стирки.

Лен. Белый Хлопок

Стирать постельное белье можно при температуре 60-90 градусов в зависимости от степени загрязнения.

Махровое постельное белье

Лучше стирать при температуре не выше 40 градусов. Прополоскать без кондиционера с пищевой содой. А чтобы махра стала мягкой, положить в соленую воду на 10-15 минут и не гладить.

Цветное постельное белье и белье с рисунками и принтами

Такое белье следует стирать при температуре не выше 30 градусов, вывернув его наизнанку.

Обозначения стирки на ярлыках: