Пора поменять свою устаревшую обувь: горячие тренды этой зимы

Сапоги-трубы. Это сапоги с широким голенищем и небольшим каблуком.

Кому стоит обратить на них внимание? В первую очередь женщинам которые предпочитают более элегантный стиль и зимой носят платья или юбки. Ну и, конечно, желательно, чтобы такие сапоги заходили за подол вашей юбки или платья. Почему? Чтобы не мучаться с выбором колготок.

Но если вы все-таки любите юбки покороче, то подбирайте колготки тон в тон к сапогам.

Не выбирайте сапоги, которые сидят в обтяжку на ноге. Современные сапоги имеют небольшое расстояние между вашей ногой и самим сапогом. Также в сапоги-трубы можно вправлять джинсы или брюки. Для самых модных: новый тренд - вправлять еще и широкие брюки.

Массивные кроссовки

Этот тренд не новый, но и уходить он никуда не собирается. Сейчас многие взрослые женщины будут смеяться, но подобную обувь сейчас можно сочетать с классическими шубами и пальто.

Также кроссовки отлично подходят под дутые куртки, пуховики и я лично ношу их под дубленку. Удобно и универсально.

Конечно, такая обувь не для долгих прогулок в мороз, но если вам нужно только выйти из дома и сесть в машину, то такой обуви достаточно.

Берцы и Мартинсы

Очень удобная и универсальная. Носить их можно с любыми видами брюк, с джинсами, с юбками или платьями и под любую верхнюю одежду.

Лоферы

Подобная обувь отлично сочетается с трикотажными костюмами, джинсами и дутыми куртками и пуховиками.

Походные ботинки

Это далеко не базовая обувь, и многие ее не оценят. Но: выглядит стильно? Да. В ней тепло? Очень. Удобно? Как в кроссовках, при длительных прогулках ноги вообще не устают.

Если комфортность для вас превыше всего, то следует обратить на них свое внимание.

С чем их носить? С брюками, джинсами любого вида и с дутыми куртками и пуховиками.

Челси

Самый горячий тренд этой зимы. Лучше всего, конечно, такая обувь смотрится на массивной/грубой подошве.