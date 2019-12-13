Какие детали в наряде в новогоднюю ночь привлекут огромное счастье в 2020 году

Каждый год, подбирая наряд для встречи Нового года, большинство придерживаются рекомендованной гаммы цветов. И это правильно, поскольку каждый символ года диктует свои условия. Какие цвета должны присутствовать в наряде во время празднования 2020 года, рассказали эксперты.

Конечно белый цвет станет фаворитом праздника, так как предстоящий год – год Белой Металлической Крысы. Значит, помимо белого подойдут серебряные и золотые цвета.

Можно добавить элементы черного или нарядиться в черно-белый костюм.

Главное, чтобы не в синий, голубой и бирюзовый. Все, что связано с цветом воды, Крысу отпугнет.

Если на платье будет яркая блестящая брошь, символу года это тоже понравится.

Пояс, украшения из цветных камней, диадема, обруч – все это только приветствуется.