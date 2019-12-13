Психолог назвала три фразы, которые помогут очаровать мужчину

— Первое правило: что бы вы ни говорили, умейте слушать, — начала эксперт. — Если вы хотите понравиться мужчине, да и не только ему, важно, чтобы вы слушали, а не только говорили. Если постоянно говорите, потому что нервничаете, найдите другой способ справиться с собой.

Многие девушки тараторят без умолку, когда находятся рядом с потенциальным партнером. Но это большая ошибка. Конечно, мужчину не стоит и перебивать, объяснила спикер.

— Даже человеку, который обычно не болтлив, определенно есть что сказать. Всем нравится, когда их слышат. Если вы продолжаете говорить, не давая возможности собеседнику выразить себя и быть услышанным, он, вероятнее всего, будет разочарован, — объяснила психолог.

«Я за здоровый образ жизни»

Услышать такое от своей потенциальной избранницы будет рад любой мужчина. Как ни крути, а здоровье — ключевой элемент не только жизни человека, но и создания семьи. Особенно это важно мужчинам, ведь каждый представитель сильного пола подсознательно рассматривает вас как будущую мать своего здорового и счастливого ребенка.

«Я уверена в себе»

Продемонстрируйте уверенность в себе. Во-первых, это обязательно заинтригует. Во-вторых, это качество является ключевым элементом привлекательности. Конечно, некоторые представительницы прекрасного пола делают карьеру и добиваются своих целей, манипулируя мужчинами с помощью игры в жертву или беспомощную женщину. Но если разобраться как следует, эти, казалось бы, милые создания на самом деле расставляют свои ловушки с уверенностью и точностью. Без этого качества вы рискуете остаться позади. Любовь к себе облегчает другим людям задачу полюбить вас.

«Пусть это останется тайной»