Психолог назвала три фразы, которые помогут очаровать мужчину

Психолог Марианна Абравитова назвала читательницам «Вечерней Москвы» три фразы, которые сразу помогут очаровать мужчину.
— Первое правило: что бы вы ни говорили, умейте слушать, — начала эксперт. — Если вы хотите понравиться мужчине, да и не только ему, важно, чтобы вы слушали, а не только говорили. Если постоянно говорите, потому что нервничаете, найдите другой способ справиться с собой.
Многие девушки тараторят без умолку, когда находятся рядом с потенциальным партнером. Но это большая ошибка. Конечно, мужчину не стоит и перебивать, объяснила спикер.
— Даже человеку, который обычно не болтлив, определенно есть что сказать. Всем нравится, когда их слышат. Если вы продолжаете говорить, не давая возможности собеседнику выразить себя и быть услышанным, он, вероятнее всего, будет разочарован, — объяснила психолог.
«Я за здоровый образ жизни»
Услышать такое от своей потенциальной избранницы будет рад любой мужчина. Как ни крути, а здоровье — ключевой элемент не только жизни человека, но и создания семьи. Особенно это важно мужчинам, ведь каждый представитель сильного пола подсознательно рассматривает вас как будущую мать своего здорового и счастливого ребенка.
«Я уверена в себе»
Продемонстрируйте уверенность в себе. Во-первых, это обязательно заинтригует. Во-вторых, это качество является ключевым элементом привлекательности. Конечно, некоторые представительницы прекрасного пола делают карьеру и добиваются своих целей, манипулируя мужчинами с помощью игры в жертву или беспомощную женщину. Но если разобраться как следует, эти, казалось бы, милые создания на самом деле расставляют свои ловушки с уверенностью и точностью. Без этого качества вы рискуете остаться позади. Любовь к себе облегчает другим людям задачу полюбить вас.
«Пусть это останется тайной»
Добавьте интриги. В женщине должна быть загадка, поэтому не стоит сразу отвечать на все личные вопросы. Какие-то интересные детали о себе можно изящно утаить, чтобы мужчине захотелось узнать вас еще ближе и получить ответы на свои вопросы. Пока вы остаетесь для него непрочитанной книгой, вы сможете дольше удержать его интерес. При этом важно оставаться собой. Пытаясь что-то из себя «слепить» в связи с актуальными обстоятельствами, вы четко демонстрируете, что вам некомфортно с самой собой. Мужчина легко это заметит и потеряет к вам интерес.