Блюдо, которое тает во рту: утка в маринаде

Утку выпотроши, тщательно промой, очисти от перьев и обязательно срежь сальные железы, расположенные на хвосте, иначе птица может источать неприятный запах даже после приготовления.

В отдельной посудине смешай соевый соус, апельсиновый сок, имбирь, цедру апельсина и мед. Помешивай маринад, пока мед не растворится.

Готовым маринадом залей утку, накрой емкость пищевой пленкой и отправь в холодильник на 24 часа. Учти, что время от времени необходимо переворачивать птицу в блюде, чтобы мясо замариновалось равномерно.

1 яблоко очисти от середины, нарежь кольцами и уложи на противень, предварительно застеленный фольгой. Чеснок смешай с молотым черным перцем и тщательно натри смесью тушку птицы, достав ее из маринада.

Оставшиеся яблоки разрежь на 4 части, присыпь корицей, добавь 1 ст. л. меда и тщательно перемешай. Затолкай внутрь утки ароматные яблоки, закрой отверстие бамбуковой шпажкой или зубочистками, сверху укрой фольгой. Отправь птицу в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

Достань утку из духовки, сними фольгу, а сок и жир, получившийся во время запекания птицы, аккуратно собери в отдельную миску (хватит 10–12 ст. л.). Утку снова оберни фольгой и отправь в духовку еще на 30 минут.

Пока птица запекается, приготовь соус: в сотейник вылей утиный жир, добавь апельсиновый и лимонный сок, корицу, мёд, хорошо перемешай и доведи смесь до кипения. Крахмал смешай с водой и добавь в соус. Помешивая, доведи жидкость до кипения. Если соус получается слишком жидким, добавь еще немного крахмала, разведенного с водой.

В кипящий соус добавь мякоть апельсина, еще раз доведи до кипения и сними с огня. Соус должен получиться кисло-сладким, если не хватает сладости — добавь мёд или сахар, кислоты — лимонный сок.

Достань утку из духовки, сними фольгу, полей птицу жиром и соком. Крылья, ножки и хвост оберни фольгой, чтоб они не подгорели. Запекай еще 20 минут до румяной корочки.

Проверь готовность утки с помощью зубочистки: если вытекает светлый сок, значит птица готова. Накрой утку фольгой и оставь на 15 минут «отдохнуть».

Готовую птицу уложи на блюдо, укрась апельсинами и скорее подавай к столу с фирменным соусом. Приятного аппетита!