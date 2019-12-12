Шесть парфюмерных терминов, которые стыдно не знать

Мы решили рассказать о самых распространенных и полезных терминах из мира парфюмерии, которые вам следует знать, чтобы понять все нюансы при общении с консультантом в бутике.

Аккорд

В парфюмерии понятие аккорд используют так же, как и в музыке. Музыкальный аккорд состоит из различных тонов, но все вместе они звучат как единое целое, потому что находятся в гармонии. Так и в парфюмерии: различные ноты смешиваются друг с другом, чтобы образовать совершенно новый аромат.

Глубина

Глубина — это показатель качества аромата. Действительно хороший парфюм проводит нас сразу по трем типам нот — от верхних до базовых. И чем интереснее переходы от одной ступени к другой, тем выше показатель мастерства парфюмера.

«Sillage»

Это красивое французское слово в буквальном смысле обозначает шлейф аромата. Когда мимо вас на улице проходит женщина и оставляет после себя приятный запах духов, это и есть тот самый sillage.

«Drydown»

Этим термином в парфюмерии обозначают момент раскрытия аромата — переход от верхних и средних к устойчивым базовым нотам. Другими словами, drydown — это финальное звучание аромата, когда с момента его нанесения прошло уже много времени («dry») и он успел успокоиться на коже («down»).

Тональность

Тональность — это акценты, привкусы и оттенки, которые появляются у парфюма благодаря добавлению различных компонентов. Если нота описывает парфюм в целом, то тон лишь передает его неявные звучания.

Концентрация

Думаем, с этим термином все понятно, но на всякий случай следует уточнить. Концентрация определяет стойкость и силу аромата. Именно по этому критерию все парфюмы разделяют на четыре категории: parfum с самым высоким содержанием масел (15-30%), eau de parfum (15-20%), eau de toilette (5-15%) и eau de cologne (2-4%). Чем выше этот показатель, тем дольше аромат сможет продержаться на коже.

Ноты — это разные запахи, из которых и состоит готовый аромат. Как правило, все парфюмы содержат три типа нот: верхние, средние и базовые. Верхние ощущаются сильнее всего, продолжительность их звучания варьируется от 5 до 10 минут, средние — более мягкие и деликатные, звучат от 20 минут до часа, а базовые — образуют основу всего аромата. Продолжительность их аромата может превышать сутки.

Абсолю