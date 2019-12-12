Ориентир на успех: как повлиять на самооценку ребенка?

Однако, для того чтобы ребенок четко представлял границы своих умений и талантов, взрослым необходимо правильно говорить о результатах его деятельности. Чаще всего оценка взрослых сводится к банальным хорошо-плохо. При этом не поясняется, где ребенок допустил ошибку, по какой причине. Или, наоборот, в чем малыш был уникален, в чем его сильные стороны. Но замечания и похвалы должны быть аргументированными – только тогда они пойдут на пользу.

Как высказывать похвалу – каждый родитель решает сам. Главное – не стесняться, не забывать и хвалить ребенка чаще. Нужно поощрять любое достижение и тем самым подкреплять уверенность малыша и направлять энергию ребенка в нужное русло – ведь каждому хочется повторить успех и услышать новую похвалу.

Опять двойка!

На самооценку школьника влияют не только родители, но и мнение учителя, и, главное, отметки, полученные за выполненные задания. Школьные оценки – очень сильное орудие, с помощью которого учитель способен стимулировать ребенка к учебе или отбить всякую охоту заниматься. В начальной школе дети придают важное значение положительным оценкам. Пятерка – это прямое подтверждение ума, интеллектуальных способностей отличника в глазах одноклассников. Дети этого возраста оценивают друг друга именно по школьным успехам. Поэтому малышам крайне важно, чтобы положительная отметка была общепризнанна. Хотя, разумеется, детям важен не только уровень оценки, но и ее справедливость. Например, если малыш вложил много труда в выполнение задания, а оценку получил посредственную, она может восприниматься им как несправедливая. Или, наоборот, когда ученик получает завышенную пятерку, остальные ученики могут испытывать чувство негодования.

В первых классах дети очень болезненно реагируют на плохие оценки. А когда ребенок получает отрицательные отметки регулярно, у него начинает расти тревожность, падает стремление к достижению успеха и соответственно снижается самооценка.

Нередко родители, пытаясь преодолеть эти трудности, устраивают ежедневные дополнительные занятия малышу и заставляют по несколько раз переписывать задания. Но чрезмерные нагрузки, постоянное ощущение неудачи могут привести к психической травме и торможению развития. Особенно если родители постоянно внушают: «Ты можешь лучше, ты просто ленишься!», или ругают, оскорбляют.

Однако если родители не хотят, чтобы плохие отметки испортили ребенку жизнь, они должны поддерживать малыша. Ведь как бы ни были важны для ребенка школьные отметки, основным критерием оценки для него остается мнение родителей. Если мама с папой стараются ориентировать ребенка не на достижение успеха, а на самореализацию, малыш (при всех неудачах на школьном поприще) может обладать и достаточно высокой самооценкой и, главное, целью в жизни. А в будущем – способен достичь значительных высот и стать куда более успешным, чем его одноклассники-отличники.

Как понять?