Женский гороскоп на 2020 год

Многие эксперты считают, что этот год будет достаточно необычным, поэтому большинству творческих женщин рекомендуется проявлять максимальную активность в делах и в работе.
Более того, неординарная энергетика планет поможет многим дамам преуспеть в креативной деятельности, принятии нестандартных решений и в любви.
Женщина-Овен
Постоянные скачки энергетики из-за активности планет будут не совсем безопасны для самочувствия Овнов. Тут им на помощь придут заговоры на крепкое здоровье. Подобная проблема будет ощущаться сильнее всего в мае и августе 2020 года. Что до начала года, то в январе Овнов могут волновать совсем не те вопросы и дела, которыми они привыкли заниматься. Тяга к обретению нового опыта и знаний положительно скажется на финансовом успехе.
Женщина-Телец
Женщины, рожденные под этим Знаком Зодиака, будут очень удачливы на протяжении почти всего года с небольшими перерывами на «отдых» у планет и звезд. Это прекрасное время для внесения в жизнь кардинальных изменений, причем в самых разных сферах, начиная с любви и заканчивая работой. 2020 год хорошо подойдет для заключения сделок, соблазнения мужчин и поиска второй половинки, оформления кредитов и ипотеки, а также для дорогостоящих приобретений. В конфликтных ситуациях астрологи советуют оставаться тактичными, чтобы не наживать врагов.
Женщинам этого знака звезды уже с первых дней подарят большую удачу. Все, что нужно представительницам прекрасного пола, рожденным под этим знаком, так это быстро составить план действий на ближайшее время. Планирование в 2020 году будет решать очень многое. Астрологи советуют не рисковать и не плыть по течению. Близнецам нужно точно знать, чего они хотят, когда и почему. Мотивация станет важным источником силы.
Женщина-Рак
У Раков будет шанс вырваться из цепких лап рутины, привнести в свою жизнь приятные нотки. В этом им помогут дети, подруги, любимый мужчина. Близкие люди станут для женщин этого знака настоящим спасением и источником вдохновения. Наиболее трудными месяцами могут оказаться январь, август и ноябрь. В конце зимы, лета и осени лучше пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Он поможет Ракам справиться с хандрой.
Женщина-Лев
У прекрасных, но одиноких Львов будет много возможностей в любви. Звезды и планеты повысят харизматичность и обаяние этих женщин, дав им шанс произвести хорошее впечатление на любого мужчину. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам не забывать о проверке совместимости. Только так можно будет понять, насколько мужчина вам подходит. На интуицию в любовных вопросах лучше не рассчитывать. В финансовых делах лучше не слушать советы окружающих, так как они могут сбить Львов с верного пути.
В 2020 году Девам прекрасного пола будут свойственны типичные жизненные ошибки их знака. Но Девы все равно расширят свои возможности и преуспеют в делах и на работе. Главное — не бросать начатые проекты и не испытывать страх перед чем-то новым. В трудные минуты можно обратиться за помощью к мнению авторитетных людей. Большая удача ждет Дев в решении юридических проблем. Астрологи советуют этим дамам не позволять окружающим пользоваться их добротой.
Женщина-Весы
Звезды и планеты подарят Весам хорошее настроение, много мотивации и удачи. Конечно, это не избавит Весов от встречи со сложными жизненными ситуациями в любви или в делах. Найти выход из любой такой ситуации им помогут три эффективных способа. 2020 год будет временем ярких эмоций, больших побед, судьбоносных встреч. Женщинам этого знака удастся преобразить свою жизнь до неузнаваемости, но для этого придется поставить перед собой определенные цели и набраться смелости, чтобы не сойти с дистанции.
Женщина-Скорпион
В 2020 году целеустремленных Скорпионов ждет большая удача. Уже с января им стоит направить все силы на реализацию самых амбициозных планов. Закон притяжения мыслей в этом им сильно поможет. Астрологи называют Скорпионов мечтателями и людьми с богатым воображением. Именно оно поможет этим женщинам воплотить в реальность свои самые сокровенные мечты. Нужно лишь найти немного вдохновения.
Женщина-Стрелец
Оптимистичные женщины-Стрельцы — это настоящий магнит для мужчин. Люди к ним так и тянутся, ведь они излучают уверенность и дарят окружающим свет. В 2020 году можно следовать десяти правилам успешного человека, чтобы преуспеть в работе и делах, и всего одному правилу в любви — сначала отдаем, потом получаем. Нужно делать добро другим, чтобы они были готовы отплатить той же монетой в любой день и любое время.
Женщина-Козерог
Водолеям будет часто везти в 2020 году, но белые полосы порой превращаются в черные. Когда всё начнет идти не по плану, лучше воспользоваться сильными заговорами на счастье и удачу. Астрологи отмечают, что проблемных периодов у этих женщин может быть немало, но они будут быстро заканчиваться. Чтобы они были еще короче, эксперты рекомендуют как можно больше пребывать в хорошем расположении духа, не настраивать против себя окружающих и не рисковать лишний раз понапрасну.
Женщина-Рыбы
Рыбам астрологи советуют чаще полагаться на себя. Советы экстрасенсов помогут разобраться в людях и понять, у кого какая аура и энергетика. Также в начале года Рыбам лучше не отправляться в дальние путешествия и командировки без плана действий. Спонтанная смена обстановки пока несет в себе риски, но к началу весны ситуация изменится на противоположную. Во второй половине года нужно сосредоточиться на работе. В 2020 году этим дамам не стоит бросать начатые дела и менять планы в последний момент.