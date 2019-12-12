Женский гороскоп на 2020 год

Более того, неординарная энергетика планет поможет многим дамам преуспеть в креативной деятельности, принятии нестандартных решений и в любви.

Женщина-Овен

Постоянные скачки энергетики из-за активности планет будут не совсем безопасны для самочувствия Овнов. Тут им на помощь придут заговоры на крепкое здоровье. Подобная проблема будет ощущаться сильнее всего в мае и августе 2020 года. Что до начала года, то в январе Овнов могут волновать совсем не те вопросы и дела, которыми они привыкли заниматься. Тяга к обретению нового опыта и знаний положительно скажется на финансовом успехе.

Женщина-Телец

Женщины, рожденные под этим Знаком Зодиака, будут очень удачливы на протяжении почти всего года с небольшими перерывами на «отдых» у планет и звезд. Это прекрасное время для внесения в жизнь кардинальных изменений, причем в самых разных сферах, начиная с любви и заканчивая работой. 2020 год хорошо подойдет для заключения сделок, соблазнения мужчин и поиска второй половинки, оформления кредитов и ипотеки, а также для дорогостоящих приобретений. В конфликтных ситуациях астрологи советуют оставаться тактичными, чтобы не наживать врагов.

Женщина-Близнецы

Женщинам этого знака звезды уже с первых дней подарят большую удачу. Все, что нужно представительницам прекрасного пола, рожденным под этим знаком, так это быстро составить план действий на ближайшее время. Планирование в 2020 году будет решать очень многое. Астрологи советуют не рисковать и не плыть по течению. Близнецам нужно точно знать, чего они хотят, когда и почему. Мотивация станет важным источником силы.

Женщина-Рак

У Раков будет шанс вырваться из цепких лап рутины, привнести в свою жизнь приятные нотки. В этом им помогут дети, подруги, любимый мужчина. Близкие люди станут для женщин этого знака настоящим спасением и источником вдохновения. Наиболее трудными месяцами могут оказаться январь, август и ноябрь. В конце зимы, лета и осени лучше пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Он поможет Ракам справиться с хандрой.

Женщина-Лев

У прекрасных, но одиноких Львов будет много возможностей в любви. Звезды и планеты повысят харизматичность и обаяние этих женщин, дав им шанс произвести хорошее впечатление на любого мужчину. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам не забывать о проверке совместимости. Только так можно будет понять, насколько мужчина вам подходит. На интуицию в любовных вопросах лучше не рассчитывать. В финансовых делах лучше не слушать советы окружающих, так как они могут сбить Львов с верного пути.

Женщина-Дева