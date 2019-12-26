Веселое новогоднее гадание на елочных игрушках

Перед новогодними праздниками все загораются новыми надеждами и начинают строить планы на будущее. Именно эти мысли владеют нами в тот момент, когда мы наряжаем елку. Все наши желания энергетически отражаются на новогоднем дереве, влияя и на расположение игрушек, и на выбор их цвета. Именно поэтому в праздничную ночь по ним можно погадать и узнать, к чему готовиться в наступившем году.

К такому гаданию можно подключить всех гостей: в новогоднюю ночь это станет отличным развлечением, которое подарит множество ярких эмоций.

Как гадать на елочных игрушках

Мало кто останавливается на одном-двух оттенках, выбирая украшения для елки. Как правило, лесная красавица блещет едва ли не всеми цветами радуги. Именно по цвету игрушек и предстоит погадать на Новый год.

После боя курантов с елки нужно снять несколько украшений — так, чтобы их число совпадало с количеством гостей. Лучше всего, если все игрушки будут разного цвета. Однако если празднующих много, то ничего страшного в повторении оттенка не будет. Самое главное — игрушки должны быть одинаковой формы, тогда гадание будет наиболее объективным и честным.

Снятые с новогоднего дерева украшения нужно сложить в непрозрачный мешочек. Каждый из гостей, не глядя, берет себе из него одну игрушку — ту, которая первой попалась под руку. Когда каждый получит свое новогоднее украшение, следует истолковать его цвет. В этом поможет описание, приведенное ниже.

Значение цвета елочных игрушек

Если вам досталась игрушка красного цвета, то в Новом году вас ждет огромная удача в любви. Ищущим вторую половинку этот цвет сулит скорое обретение счастья, а семьянинам — укрепление взаимопонимания в паре, благоприятные перемены и даже возможное пополнение семейства.

Елочное украшение золотого цвета обещает карьерные успехи и солидную прибавку к зарплате. Если вам досталась золотистая игрушка, не бойтесь браться за ответственные поручения в Новом году — они обязательно приведут вас к достатку. Может быть, вы давно хотели открыть свой небольшой бизнес? Воспримите результат гадания как знак судьбы и смело действуйте.

Синяя игрушка сулит обретение душевной гармонии и укрепление родственных и дружеских связей в Новом году. Будьте уверены, что вы найдете ответы на все мучающие вас вопросы и измените свою жизнь к лучшему. А близкие помогут вам в этом делом и советом.

Зеленая игрушка обещает достижение желаемой цели. Если вы уже запланировали важные и ответственные дела на будущий год, то знайте: они непременно увенчаются успехом. Зеленый цвет также является символом гармонии и мира, потому такая игрушка указывает и на линию поведения, которой нужно придерживаться, чтобы желаемое воплотилось: старайтесь избегать конфликтов и проявляйте больше понимания по отношению к окружающим.

Елочное украшение белого или серебристого цвета сигнализирует о том, что желание, загаданное вами на Новый год, непременно сбудется. Поэтому воспользуйтесь случаем и шепните заветную мечту в новогоднюю ночь: Вселенная услышит ваши слова и обязательно посодействует осуществлению мечты.

Фиолетовая игрушка предрекает перспективные знакомства в Новом году. Старайтесь почаще посещать мероприятия и быть внимательными к тем, кто вас окружает — вполне вероятно, что вы встретите человека, который сыграет ключевую роль в вашем карьерном успехе или станет вашей второй половинкой.