Бейонсе откровенно рассказала о выкидыше

Это научило меня быть матерью для себя самой, пока я не стану матерьб для кого-то еще. Потом у меня появилась Блу, и мои цели стали гораздо глубже. Быть "номером один" для меня больше не приоритет. Моя настоящая победа — создание искусства и наследия, которое будет жить далеко за пределами меня,