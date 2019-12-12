Бейонсе откровенно рассказала о выкидыше

Бейонсе призналась, что долго восстанавливалась после неудачной беременности.
Сейчас Бейонсе — мать троих детей: дочери Блу Айви и двойняшек Руми и Сэр. Но до рождения первой дочери певица уже была беременна. Впрочем, эта беременность закончилась неудачно, у Бейонсе случился выкидыш. Об этом она рассказала поклонникам лишь спустя два года. Впрочем, это неудивительно, ведь потерю ребенка Би переживала крайне тяжело. Сейчас артистка воспринимает это по-философски:
Это научило меня быть матерью для себя самой, пока я не стану матерьб для кого-то еще. Потом у меня появилась Блу, и мои цели стали гораздо глубже. Быть "номером один" для меня больше не приоритет. Моя настоящая победа — создание искусства и наследия, которое будет жить далеко за пределами меня,
— заявила певица в интервью для Elle.
Неудивительно, что, узнав о второй беременности, Би отказалась от активной работы, сконцентрировавшись только на себе и своем здоровье. Тем не менее, и эта беременность далась певице нелегко:
Мне понадобился год, чтобы восстановиться,
— призналась Бейонсе.