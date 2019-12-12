Ядовитая посуда: ТОП самых опасных кастрюль

Первое место в топе самых опасных – кастрюли из нержавейки. В них не рекомендуют готовить прежде всего овощи и острые блюда. При взаимодействии с металлом пища превращаются в бомбу замедленного действия.

Вызывает отравляющие действия на организм, интоксикацию и может приводить к последствиям вплоть до онкологии,

– поясняет генетик Людмила Гончарова.

Такой же эффект и от контакта пищи с эмалью. Особенно красного, желтого и коричневого цветов – они токсичные.

Далее в списке алюминий. Шеф-повар отбирает посуду тщательно и говорит, в алюминиевых кастрюлях можно готовить только картофель.

На стенках емкости находится оксид алюминия, который обладает отравляющим действием на наш организм,

– поясняет генетик.

Есть сковородки, опасные только при сверхвысокой температуре. Это тефлоновые.

А еще врачи предостерегают от разогрева пищи в пластиковой таре.

Мы можем получить определенное количество очень вредных веществ, которые будут влиять на пищеварительную систему отрицательно, в частности на печень, на органы выделения,

– говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова.