Свет мой, зеркальце: выбираем прическу для Нового года

«Успеть все и выглядеть красиво — задача для ловких и находчивых, — считает владелица салона красоты Полина Пэйман. — Сегодня я поделюсь с вами бьютиинсайтами, которые не разорвут бюджет перед праздниками. Ведь трат предстоит еще немало. Более того, эти прически при определенных стараниях вы сможете сделать сами, а аксессуары легко заказать в Интернете.

Пучок

Старая добрая классика всегда придет на помощь. Небрежно выпущенные по контуру лица и слегка завитые пряди придадут игривость и романтичность. Сделать образ праздничным легко с помощью красивых шпилек с элементами декора. Их вы можете найти в Интернете. Ассортимент сейчас очень широк.

Конский хвост

Такая прическа в компании со смокингом или кожаной юбкой-карандашом и шпильками задаст жару на любой вечеринке. Место крепления чудо-хвоста, в случае отсутствия собственного, если у вас, например, короткие волосы, можно оформить кожаной лентой. Большие праздничные серьги подчеркнут идеально прилизанные волосы.

Ободок

Крупные и бархатные аксессуары на голову, как в 90-х, вновь вернулись в моду. Украсьте распущенные или собранные в низкий хвост волосы ободком с массивными ягодными или флористическими украшениями — и вот вы уже сицилийская дива как из рекламы Dolce&Gabbana. Кстати, один из самых простых вариантов. Чтобы сделать такую прическу, совсем не обязательно идти в салон.

Накладная челка

Удивите коллег накладкой, подстриженной по форме и заранее выкрашенной под цвет ваших волос. И пусть все гадают, как вы решились на такие перемены. За бокалом «игристого» кокетливо повертите головой из стороны в сторону, чтобы вдоволь насладиться новым образом, ловя удивленные взгляды.

Косы

Главное — они должны быть небрежными. Асимметрия и ловкость рук — ваши лучшие друзья. Закрепить большие косы можно бархатной лентой, а маленькие заплести на один бок.

Украшения на заколках

Если вам не под силу простые плетения или укладки в домашних условиях, этот сезон предоставляет палочку-выручалочку в виде массивных украшений на заколках и ободках, лентах и шпильках.

Венки