Виктория Лопырева призналась, почему отказывается от алкоголя в салоне лайнера

36-летняя Виктория Лопырева поделилась бьюти-лайфхаком. Телеведущая рассказала, как ей удается выглядеть отдохнувшей после самолета.
Лопырева отказывается от основательного макияжа, если сразу по прибытии ей не нужно идти на мероприятие. Она пользуется лишь румянами, бальзамом для губ, хайлайтером и консилером, чтобы придать лицу свежесть. В самолете звезда удаляет косметику салфетками для очищения лица и наносит увлажняющие средства. Средством номером один в полете она считает санитайзер для рук.
Светская львица берет с собой в поездки миниатюры ухаживающих средств. Накануне перелета она делает маску, еще одну — на борту авиалайнера. Важно и питание. Виктория старается не употреблять алкоголь, поскольку он сушит кожу. Титулованная красавица уделяет внимание воде.
«Конечно, вода! Пить много воды необходимо не только в самолете, но и в течение всего дня», — пояснила Лопырева.