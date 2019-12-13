Виктория Лопырева призналась, почему отказывается от алкоголя в салоне лайнера

Лопырева отказывается от основательного макияжа, если сразу по прибытии ей не нужно идти на мероприятие. Она пользуется лишь румянами, бальзамом для губ, хайлайтером и консилером, чтобы придать лицу свежесть. В самолете звезда удаляет косметику салфетками для очищения лица и наносит увлажняющие средства. Средством номером один в полете она считает санитайзер для рук.