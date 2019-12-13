Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Переступая новый рубеж, не забудьте заглянуть в гороскоп. Прогноз астрологов на вторую половину декабря поможет плавно подойти к благополучному завершению 2019 года.
Середина декабря потребует от многих представительниц зодиакального круга последнего рывка для достижения успеха в важных для них делах. Говоря проще, нужно выбрать цель, которая давно требует поставить точку, и приложить максимум усилий, чтобы разобраться с накопившимися делами. На этой неделе звезды и планеты настроены созидательно, а значит, они помогут понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Это осознание принесет не только моральное удовлетворение, но и обогатит с энергетической точки зрения.
Женщина-Овен
На этой неделе стоит сразу настроиться на то, что дела не пойдут по планам — все может сорваться в неподходящий момент, и это — нормальное течение жизни. Астрологи советуют представительницам Овна не взваливать все дела только на себя, а обратиться за помощью к близким. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь, если их об этом попросить. Так что стоит временно забыть о стеснении, гордости и прочих препятствиях и вспомнить об эффективных способах избавления от проблем.
Женщина-Телец
Чтобы новый год начался удачно, женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют для начала разобраться с большинством прошлогодних проблем. Нерешенные вопросы и ситуации, которые тянутся из прошлого, обязательно дадут о себе знать в настоящем. Так что эти семь дней очень понравятся активным и решительным представительницам знака, которые не любят сидеть на месте. Возможностей будет — хоть отбавляй. Но если так сложится, что предновогодняя депрессия затянет в капкан, стоит отказаться от успеха и уделить внимание своему внутреннему состоянию.
Астрологи предостерегают женщин-Близнецов: сейчас не стоит бегать за одной единственной целью. Ожидается большое количество предложений, планов и способов их реализации. Важно лишь правильно рассредоточить свои силы, ресурсы, время и внимание: это поможет достичь успеха. Близнецам нужно готовиться к новому году и сопутствующим победам заранее — до 22 декабря. День зимнего солнцестояния расставит все по своим местам.
Женщина-Рак
Ракам звезды советуют не давать громких обещаний, а ставить перед собой посильные и решаемые задачи, не останавливаться на достигнутом, а продвигаться вперед, пусть и маленькими шагами. Лучше заранее избавиться от ненужных переживаний и сомнений в себе, воспользовавшись медитацией для снятия стресса и тревоги. По словам астрологов, именно на этой неделе у женщин-Раков возрастут шансы начать новую жизнь. Но первый блин, как говорится, всегда комом. И да, останавливаться из-за этого не нужно: если продолжите в таком ритме, очень скоро добьетесь желаемого.
Женщина-Лев
Львиц на этой неделе может сбить с пути случайная эмоция. Эксперты dailyhoro.ru советуют руководствоваться не сердцем, а логикой, особенно в тех делах, где на кону стоят большие возможности, важные решения и долгоиграющие последствия. В середине декабря под действием Солнца ставку лучше сделать на возобновление дел, которые не получилось завершить когда-то прежде. Сейчас уже нет былых препятствий, зато получен нужный опыт. Так что пришло время действовать, чтобы заработать репутацию самого активного и энергичного знака Зодиака.
Девам очень важно избегать застоя в делах на этой неделе. Особенно после 20 декабря, когда под воздействием аспектов изменится энергетика Меркурия. Астрологи советуют вспомнить о том, кто хозяин своей жизни, и взять курс на счастье. Наступает сложное время, когда стоит остерегаться предательства со стороны окружающих. Придется защищаться от чужой негативной энергетики, не позволяя другим вмешиваться в личные дела. Именно трезвый разум и меры самопомощи помогут остаться на плаву и продолжить путь к мечте.
Женщина-Весы
Весам астрологи советуют больше отдыхать и созерцать. Многие Весы рискуют забыть об отдыхе, требуя от себя невозможного в попытке достичь успеха и реализовать амбиции. На этой почве могут возникнуть дополнительные поводы для переживаний. Есть риск пустить все в негативное русло и начать переживать по поводу и без. Медитативные практики помогут осознать, что ничего страшного не происходит. Если относиться к жизни проще, то проблемы начнут лопаться, как мыльные пузыри.
Женщина-Скорпион
Негативные эмоции, навеянные извне, могут отрицательно сказаться на мироощущении Скорпионов и довести до полного энергетического истощения. Представительницам этого созвездия необходимо пересмотреть свое отношение к жизни, особенно если они продолжительное время не могут сдвинуться с мертвой точки. На этой неделе сложатся отличные обстоятельства для перемен. Если нет готовности кардинально менять свою жизнь, то все же придется приложить усилия, чтобы настроить себя. Изменения — это то, что сейчас необходимо.
Женщина-Стрелец
Приятные хлопоты и неотложные дела захватят женщин-Стрельцов в середине декабря. Необходимо правильно расставить приоритеты. К примеру, звезды уверены, что Стрельцам сейчас стоит выбирать те цели, которые интересуют и волнуют больше всего. Чтобы дела шли в гору, желательно избавиться от того, что мешает достичь успеха — например, от вредных привычек, слабостей, негативных установок и переживаний, без которых можно обойтись.
Жизнь на этой неделе подкинет Козерогам немало головоломок, путаницы и суеты. Однако разом решить все свои проблемы не получится, придется приложить большие усилия. Но в этом есть и свой плюс: правильные ответы на вопросы откроют путь к счастью. Сейчас женщинам-Козерогам важно уверенно смотреть в будущее и подготовиться войти в новый год. Ничто так не укрепит самооценку и веру в собственный успех, как работа над собой и расширение границ.
Женщина-Водолей
Венера на стороне Водолеев, так что им вполне можно ожидать вереницу романтических приключений, любовных признаний и судьбоносных встреч. К тому же влияние планеты-покровителя повысит работоспособность, творческую активность и веру в лучшее. При желании можно создать что-то выдающееся, найти выход из тупика или понять, как улучшить свою жизнь уже сейчас. Ближе к выходным необходимо заявить о себе, иначе полученные результаты так и останутся незамеченными.
Женщина-Рыбы
Женщинам-Рыбам пригодится смелость и решительность на этой неделе. На горизонте может возникнуть проблема, о которой они не думали, но которая давно давила и мешала успеху. Большинство достижений в середине декабря будут зависеть от любовной сферы, поэтому астрологи советуют навести в ней порядок и поработать над внутренней гармонией. Занимаясь духовными практиками, будет проще найти ответ на мучающий вопрос.