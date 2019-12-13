Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Женщина-Дева

Девам очень важно избегать застоя в делах на этой неделе. Особенно после 20 декабря, когда под воздействием аспектов изменится энергетика Меркурия. Астрологи советуют вспомнить о том, кто хозяин своей жизни, и взять курс на счастье. Наступает сложное время, когда стоит остерегаться предательства со стороны окружающих. Придется защищаться от чужой негативной энергетики, не позволяя другим вмешиваться в личные дела. Именно трезвый разум и меры самопомощи помогут остаться на плаву и продолжить путь к мечте.

Женщина-Весы

Весам астрологи советуют больше отдыхать и созерцать. Многие Весы рискуют забыть об отдыхе, требуя от себя невозможного в попытке достичь успеха и реализовать амбиции. На этой почве могут возникнуть дополнительные поводы для переживаний. Есть риск пустить все в негативное русло и начать переживать по поводу и без. Медитативные практики помогут осознать, что ничего страшного не происходит. Если относиться к жизни проще, то проблемы начнут лопаться, как мыльные пузыри.

Женщина-Скорпион

Негативные эмоции, навеянные извне, могут отрицательно сказаться на мироощущении Скорпионов и довести до полного энергетического истощения. Представительницам этого созвездия необходимо пересмотреть свое отношение к жизни, особенно если они продолжительное время не могут сдвинуться с мертвой точки. На этой неделе сложатся отличные обстоятельства для перемен. Если нет готовности кардинально менять свою жизнь, то все же придется приложить усилия, чтобы настроить себя. Изменения — это то, что сейчас необходимо.

Женщина-Стрелец

Приятные хлопоты и неотложные дела захватят женщин-Стрельцов в середине декабря. Необходимо правильно расставить приоритеты. К примеру, звезды уверены, что Стрельцам сейчас стоит выбирать те цели, которые интересуют и волнуют больше всего. Чтобы дела шли в гору, желательно избавиться от того, что мешает достичь успеха — например, от вредных привычек, слабостей, негативных установок и переживаний, без которых можно обойтись.

Женщина-Козерог

Жизнь на этой неделе подкинет Козерогам немало головоломок, путаницы и суеты. Однако разом решить все свои проблемы не получится, придется приложить большие усилия. Но в этом есть и свой плюс: правильные ответы на вопросы откроют путь к счастью. Сейчас женщинам-Козерогам важно уверенно смотреть в будущее и подготовиться войти в новый год. Ничто так не укрепит самооценку и веру в собственный успех, как работа над собой и расширение границ.

Женщина-Водолей

Венера на стороне Водолеев, так что им вполне можно ожидать вереницу романтических приключений, любовных признаний и судьбоносных встреч. К тому же влияние планеты-покровителя повысит работоспособность, творческую активность и веру в лучшее. При желании можно создать что-то выдающееся, найти выход из тупика или понять, как улучшить свою жизнь уже сейчас. Ближе к выходным необходимо заявить о себе, иначе полученные результаты так и останутся незамеченными.

Женщина-Рыбы